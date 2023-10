Politički analitičar o izjavi premijera: Ne znam je li to arogancija, očaj ili cinizam

Podijeli :

Politički analitičar i profesor na Fakultetu političkih znanosti, Višeslav Raos, gostovao je u Newsroomu gdje je komentirao usvajanje Zakona o izbornim jedinicama i brojne izmjene ministara u Vladi Andreja Penkovića.

Raos smatra da nije bilo potrebe da se usvajanje Zakona o izbornim jedinicama ostavi za jesen.

“Ako su oni već imali tu ideju minimalne intervencije, da ne ulazimo u priču što nije riješeno novim zakonom i zašto to nije dobro rješenje itd., oni su to mogli usvojiti još na zadnjoj sjednici u srpnju i onda ne bismo imali ovih problema i oni se ne bi žurili, dapače svi bi lijepo otišli na ljeto i oni bi rekli ‘mi smo riješili'”, kaže Raos i nudi pretpostavku zašto su to učinili.

Unatoč žestokim kritikama oporba bez amandmana na predložene izmjene važnog zakona Selak Raspudić: Plenković se skriva iza umivenog europskog lica Plenkovićevih 7 godina i više od 20 smijenjenih ministara: “I Dalić mijenja ekipu u nogometu, pa što?”

“Možda su oni htjeli to gurati do zadnjeg trenutka kako bi isto stavili pred gotov čin Ustavni sud. Da ne bi Ustavni sud možda, netko od njih pomislio ‘hmm ono što smo mi rekli u veljači i ovo što je tu doneseno nije baš ispoštovano do kraja’, odnosno moglo bi propitkivati novi zakon”, poručuje Raos.

Novim zakonom su ispoštovali minimum minimuma zahtjeva Ustavnog suda, smatra Raos,

“Vjerojatno su oni misli da je ovo lukav i elegantan potez, ali malo su se preračunali. U konačnici neće se ništa dogoditi, ali dodatno pada povjerenje građana, u izborni proces i u Hrvatski sabor, to je problem.”

Raos nije previše iznenađen premijerovom izjavom da čovjeku dođe žao činiti dobro kad vidi što novinare, medije zanima, a zanimaju ih političke afere.

“U demokratskim društvima ni jedan političar nije zadovoljan kako ga tretiraju mediji, uvijek misli da je nepravedno tretiran. Ne znam je li to progovara arogancija, očaj, cinizam, teško je reći.”

Za sedam godina Plenkovića kao premijera, Raos ukazuje kako je zanimljiv njegov ogroman raskorak.

“S jedne strane doista je kao teflon, a s druge strane vidimo ove ministre što smo nabrojali u sedam godina. Ako usporedimo druge zemlje nije neobično da se izmjenjuju ministri. Možda ne baš toliko ali u redu, ali problem je zašto odlaze. I Plenković će uvijek pričekati s tim smjenama da ne bi ispadne da su mu oporba ili mediji srušili ministre, nego da to kasnije ispadne plod dogovora unutar stranke, koalicijskih partnera i sl.”

Raos se slaže s političkim analitičarem Puhovskim da je premijer načelno uspješan.

“Ali ispada da je kadrovska politika njegova najslabija karika. Spominju se vanjski poslovi, on nastavlja lošu tradiciju šefova Vlade u Hrvatskoj. Pogotovo ovih koji dolaze iz tog resora, koji ne žele da ih se zasjeni, oni su zapravo i ministar vanjskih poslova. Zato je nama taj resor malo u sjeni i ne pokazuje samostalne ideje”, ukazuje Raos.

Raos smatra da bi parlamentarni izbori mogli biti u travnju i kaže kako do onda ima vremena za još izmjena u Vladi.

“Nije nemoguće da bude još neka rokada Vlade. Svi smo se već navikli na te izmjene ministara, negativnog efekta vjerojatno neće biti.”

