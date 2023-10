Vojni analitičar: 1973. Izrael je zanemario važnu stvar. Nešto slično se dogodilo i sada

Podijeli :

Vojno-politički analitičar Robert Barić bio je gost Newsrooma u kojem je komentirao situaciju na Bliskom istoku.

“Ovaj napad nije došao iznenada, sad se pokazalo da je postojao cijeli niz činitelja koji su bili vidljivi. Analitičar iz bliskoistočnog Instituta za istraživanje medija je još prije dva mjeseca objavio na temelju pregleda Hamasovih društvenih mreža da je u rujnu ili listopadu mogući veliki napad. Pripreme akcija se ne mogu sakriti. I 1973. je postojao cijeli niz pokazatelja da bi arapske vojske mogle udariti. Sve je to zanemareneno. Sada dolazimo do političkih razloga. Tada je u izraelskoj javnosti postojalo uvjerenje da arapske zemlje neće napasti Izrael dok ne budu sigurne da mogu ostvariti vojnu pobjedu. To je bio glavni razlog koji su Izraelci zanemarili jer su mislili da nije moguće. Nešto slično se dogodilo i sada”, rekao je vojno-politički analitičar Robert Barić.

Hoće li Izrael morati ratovati na tri fronte? “Prijetnja je povećana” Izrael donio zakon koji bi mogao promijeniti stvari koje ćemo znati o ratu protiv Hamasa

Navodi da su očiti signali su zanemareni iz dva razloga.

“To ne umanjuje činjenicu da je Hamas napravio jako dobro zavaravanje izraelske strane. Djelovalo je kao da su postpuno zainteresirani da prerastu iz terorstičke skupine u pravu političku stranku. Izrael je tu progutao cijelu udicu. Drugi razlog je očito posljedica izraleskog političkog nereda. Primijerice kad je u proljeće izraleski premijer Benjamin Netanyhu htio zamijeniti svog ministra obrane, pa na kraju nije, pa kad je cijeli niz izraelskih rezervista rekao da ne želi služiti državu. Sad se tek vide prvi signali koliko je taj nered bio velik. Kao i 1973. iz političkih su se razloga zanemarili znakovi“, kazao je.

On kaže kako će se nešto dogoditi, ali ne toliko brzo kako se priča.

“Gaza nije jedan grad, sastoji se od pet većih gradova. Cijeli niz urbanih sredina koje trebate istovremeno pokušati zauzeti. Hamas se pripremio na dva načina. Pripremio je obranu u podzemlju i iznad zemlje. Oni žele mučenike, žele pokazati da Izrael radi nediskrimatorne napade. Tuneli koriste i ofenzivno i defenzivno. Oni imaju cijeli niz utvrđenih uporišta koje je jako teško zauzeti. Oni su se ukopali. Tu nema brzog Blitzkriega. Izreal će nastaviti s opsadom da bi okrenuo Palestince protiv Hamasa. Ako se pokaže da je raketa koja je pala u vlasništvu palestinskog džihada, to će biti PR katastrofa za Hamas. Humanitarna pomoć će doći, ali već se sad vidi da će biti uvjet da ju ne distribuira Hamas nego netko drugi. Izrael se ne žuri, ali kad krene, izolirat će neki dio i polako ga čistiti. Civilne žrtve se neće moći izbjeći. To je asimetrično ratovanje. Hamas je htio što veće žrtve”, rekao je.

Što želi napraviti Teheran?

Navodi da je nemoguće reći jel li Hamas sam to uradio.

“U zadnje tri godine arapske države i Izrael žele normaliziranje odnosa. Iran sad vidi trenutak da se aktivira sukob koji bi mogao dovesti do eskalacije cijele situacije. Bi li Iran mogao to proširi na Zapadnu obalu i Južni Libanon? Važnije je reći što se događa s Hezbollahom. Oni nisu samo pijun Teherana nego neovisna organizacija. U Libanonu se vidi rastuće neraspoloženje protiv Hezbollaha. Nije nemoguće da se stanovništo okrene protiv njih i nemojte očekivati da će Hezbollah samo tako uskočiti u igru”, rekao je pa je dodao: “Izrael ne može uništiti Hamas, može jedino biti istjeran iz Gaze i to bi ga znatno oslabilo. SAD su tu u složenoj poziciji. Vojno bi se uključili jedino ako bi Izrael pokrenuo akciju spašavanja taoca. Bidenu su vezane ruke, može se samo nadati da će se situacija smiriti. Egipat ne želi izbjeglice iz Gaze. Egipat bi poslao izbjeglice na sjever, u Europu. EU se pokazao kao slab igrač. Ako Palestinci budu napušteni od svih, imat ćemo novu generaciju džihadista. Palestinska samouprava je zombi na infuziji”, zaključio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.