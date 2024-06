Butković: Milanović se smirio nakon parlamentarnih izbora, kao janje je

Podijeli :

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković u Nedelišću je održao konferenciju za medije povodom izgradnje obilaznice Nedelišće i Pušćina gdje je komentirao svoju specifičnu komunikaciju s predsjednikom Zoranom Milanovićem.

“Od parlamentarnih izbora smo imali jednu osebujnu interakciju predsjednik i ja. On u zadnje vrijeme ništa ne govori, ali dobro i to je dio njegovog plana i programa”, primijetio je Butković.

S obzirom na rezultate parlamentarnih i europskih izbora, Butković kaže da je HDZ u vodstvu. “Tako da je taj ciklus, kad gledamo omjer HDZ-a i oporbe, 2:0 za HDZ.”

Objasnio je što ga je motiviralo za jučerašnju objavu koju je posvetio Milanoviću.

“Budući da je predsjednik bio aktivan u parlamentarnim izborima i da je htio postati predsjednik Vlade, naravno u tome nije uspio, a pritom je kršio i Ustav, onda sam ja jučer stavio to u objavu – da me iznenadilo da on sada više ne želi biti premijer, nego ponovno želi biti predsjednik. Tu nije tu bilo ni ironije ni šale, nego je tu bilo dosta isitne.”

Butković je podsjetio na press konferenciju na kojoj je Milanović najavio da ide na parlamentarne izbore.

“Praktički je izgubio s SDP-om i parlamentarne i europske izbore. Iako se nakon parlamentarnih izbora smirio, bio je onako više kao janje.”

HDZ će imati jakog kandidata

Osvrnuo se i na HDZ-ovog kandidata za predsjedničke izbore.

“Nakon što HDZ i tijela HDZ-a donesu odluku o kandidatu, znat ćete tko je to. U ovom trenutku ne mogu reći tko će biti kandidat za predsjednika, ali da ćemo imati jakog kandidata i da želimo pobijediti na tim izborima, apsolutno da. Želimo da rezultat bude 3:0 na kraju ove godine.”

