Butković: Odluka o smjeni tehničkog direktora nije u domeni Ministarstva niti mene

Ministar mora prometa i infrastrukture Oleg Butković dao je izjavu za medije i komentirao incidente koji su se dogodili u Jadroliniji.

Oleg Butković se osvrnuo na probleme u Jadroliniji:

“Tu istragu provodi Državno odvjetništvo s jedne strane u suradnji s policijom, a s druge strane Agencija za istraživanje nesreća u pomorskom, zračnom i željezničkom prometu. Kada budemo imali konkretno svaki detalj istražen i kada budemo znali odgovor na sva pitanja, to sam rekao i na samom početku, onaj tko je odgovoran će snositi odgovornost i to ćemo vidjeti kad sve sve skupa utvrdi.”

Jadrolinija: Smijenjen direktor tehničkih i operativnih poslova, istraga se nastavlja

“Jadrolinija je jedan od najvećih linijskih brodara u Europi i prevažna je to tvrtka. Njena važnost za Hrvatsku, za živote ljudi koji žive na otocima, ali i turiste, je velika. Moramo napraviti sve da, budući da idu natječaji za određene linije, a konkurencije ima, održimo Jadroliniju, da ima budućnost, posao i da se modernizira. Uprava koja je donijela odluku o smjeni izvršnog tehničkog direktora nije u domeni Ministarstva niti mene, to je odgovornost Uprave. Hoće li takvih smjena biti još, to su pitanja za Upravu. Nama je najvažnije da dobijemo odgovore na sva pitanja i da vidimo što se moglo napraviti i je li se ova tragedija mogla izbjeći”, dodao je ministar.

Sustav održavanja remonta u Jadroliniji?

Butković je komentirao i drugi incident s padanjem rampe: “Tu treba istražiti je li sustav održavanja i remonta u Jadroliniji u redu i trebali li ga poboljšati. Dok ne dobijemo odgovore na pitanja, odgovornost se ne može detektirati.”

“Svi ti brodovi imaju redovne preglede, to je postupak koji je sustavan i tu nitko nikome ne može gledati kroz prste. To radi struka, to rade ozbiljni ljudi, ali događaju se incidenti i možda određeni propusti, u ovom trenutku to ne mogu reći jer nemam dokaza. Činjenica je da nije dobro jer su se u 20-ak dana dogodila dva takva incidenta, u posljednjih osam godina, od kada sam ja na čelu Ministarstva nismo imali takvih incidenata. Sve odluke koje budemo donosili donosit ćemo na razini Vlada, Ministarstvo i Uprava Jadrolinije”, dodao je ministar.

Jadrolinija se oglasila o trajektu Mljet: “Sigurnost putnika niti u jednom trenutku nije bila ugrožena”

“Cilj je da stanje brodova bude bolje”

Ministar je još jednom zatražio da se pričekaju rezultati istrage kako bi došlo do detektiranja odgovornosti.

“Cilj Vlade, Ministarstva i Uprave Jadrolinije je da se prosječna starost brodova smanji, nabavljamo nove brodove. Tu je i pitanje financijske mogućnosti tvrtke, Vlada je dala suglasnost da se ide u nabavku novih pet katamarana, dva će stići ove godine, tri sljedeće. Na više smjerova radimo da stanje brodova u Jadroliniji bude bolje”, dodao je Butković.

Butković je dodao da će se od Jadrolinije tražiti da se procesi ulaganja u Jadroliniju i nove brodove budu brži.

