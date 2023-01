Čeka li nas privatizacija plaža? Sučelili smo HDZ-ovca i SDP-ovku, evo što kažu

Podijeli :

Izvor: N1

Čeka li nas privatizacija plaža - pitanje je koje se provlači otkad se ujedinjena oporba pobunila protiv novog Zakona o pomorskom dobru. Iz Vlade i oporbe stižu proturječne teze pa smo odlučili sučeliti u isto vrijeme SDP-ovu političku tajnicu Mirelu Ahmetović i HDZ-ovog Josipa Borića.

“Butković je upravo izjavio da će pod pritiskom oporbe prihvatiti zahtjev da se ovaj zakon korigira i da se izrijekom navede da neće moći biti moguća naplata niti bilo kakva kontrola na način da se on onemogućuje koristiti građanima RH koji na to imaju pravo”, kazala je na početku Mirela Ahmetović te dodala da je to ministar javno rekao zbog čega nema razloga da mu to ne vjeruje.

Na pitanje znači li to da ipak nije bilo nešto u redu sa zakonom kada su ga odlučili korigirati, Josip Borić je odgovorio:

“Mi smo inzistirali u ime kluba da vodimo mirnu raspravu i da maknemo želju oporbe da se povuče zakon. Zakon ide dalje i ministar jako dobro obrazlaže svako pitanje i što u zakonu piše. Ovo da nas je oporba nešto natjerala, nije istina.”

Dodao je da im savjeti oporbe ne trebaju.

“I sami su postali svjesni tih savjeta kada smo ih suočili s tim što su radili u Vladi Zorana Milanovića. SDP nije vjerodostojan jer su tada zastupali drugačije teze i omogućavali da zaista te plaže budu ograđene, a danas sugeriraju nešto drugo”, rekao je Borić.

Ahmetović je replicirala da je neobično da potpredsjednik Vlade govori jedno u saborskoj prostoriji, a Borić, čija funkcija je predsjednik odbora za informiranje i medije, drugo.

“On kaže da to nije tako i neće biti tako. Pustimo, ja zaista vjerujem Butkoviću da će pod pritiskom čitave oporbe ovaj zakon doživjeti korekciju”, rekla je Ahmetović.

Odgovarajući na kritike o tome što je SDP predlagao vezano uz pomorsko dobro u vrijeme Milanovićeve Vlade, Ahemetović je kazala:

“Prije nego sam stupila na dužnost u Primorsko-goranskoj županiji, moj prethodnik je dao suglasnost da se jedna plaža naplaćuje, ali kad sam ja stupila na dužnost onda se i ta naplata ukinula. To nije slučaj u gradu Rabu, u Novom Vinodolskom, Malom Lošinju, gdje su HDZ-ovci dozvolili naplaćivanje plaža.”

Borić pak negira da to HDZ čini.

“Dolazim iz općine koja ima 22 plaže i na svakoj je dozvoljen pristup”, rekao je pa ponovio da su se zastupnici koji su bili u Milanovićevoj Vladi danas čudili kada su suočeni s kritika za što su tada dizali ruku.

