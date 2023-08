Čeka li nas val štrajkova? “Pomaknete li jednu ciglicu, ruši se cijela zgrada”

Podijeli :

Bivši sindikalni čelnik Vilim Ribić komentirao je u N1 Studiju uživo štrajk u pravosuđu i govorio o mogućnosti da se na jesen dogodi val štrajkova.

“Ne volim davati takve prognoze. Stanje je za veliki dio ljudi jako teško. Službeni podatak o inflaciji je irelevantan”, kaže Ribić na pitanje o tome čeka li nas val štrajkova ujesen i dodaje da struktura potrošnje nije ista za čistačicu i sveučilišnog profesora.

“Gdje će požar buknuti, ja to ne predviđam. Ali da je moguće da će buknuti požari, to je za očekivati. Ozbiljan je problem što se Vlada s time ne nosi na odgovarajući način. Gase požarčiće da bi rasplamsali veće požare. Ovo što se dogodilo s pravosuđem sam i predvidio. Suci su dobili 500 eura. Kako možete nekom dati 500 bez pregovaranja, kao na placu? … To je zakon spojenih posuda, pomaknete li jednu ciglicu, ruši se cijela zgrada. O tome u Vladi nema tko voditi brigu”, kaže.

“Vlada je doista odgovorna za ovo stanje. Kad je najavila da neće platiti dane provedene u štrajku, što je i očekivano i uobičajeno u svijetu, bilo bi pošteno da je sama sebi smanjila plaću. Oni su odgovorni za ovo stanje, nisu ljudi koji jedva sastavljaju kraj s krajem. Nije sve u tome kolika je kupovna moć, puno je i u tome kakve su druge dotad usporedive plaće. Koeficijent je kriterij za složenost poslova. Ako je moj posao analogan nekom drugom, a vi to narušite… On ima veću plaću, a da nema temelja. To je drugi uzrok nezadovoljstva. Treći je rast cijena i inflacija, da ljudi ne mogu sastaviti kraj s krajem”, kaže Ribić.

Ribić upozorava i da se premijer pojavio kao deus ex machina, kao onaj koji donosi darove. “To se ne radi na taj način. Ne možete vi ovima davati 500, ovim 80 eura. To je izvan svakoga reda i poretka. To razara sustav, a posljedice će najviše osjetiti sama Vlada jer stalno proizvodi socijalne konflikte”, kaže.

