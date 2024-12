Čelnica Matice umirovljenika Hrvatske: “Umirovljenici neće dobiti 13. mirovinu, to ne postoji. Dobit će nešto drugo”

Podijeli :

Od sljedeće godine svi će umirovljenici u Hrvatskoj dobivati godišnji dodatak na mirovinu koji neki kolokvijalno nazivaju trinaestom mirovinom.

Prošloga petka popodne premijer Andrej Plenković na društvenoj mreži X objavio je da se sastao s predsjednicom Matice umirovljenika Hrvatske (MUH) Višnjom Fortunom te razgovarao s njom o odredbama novog Zakona o mirovinskom osiguranju.

“Zajednički cilj nam je nastaviti s politikama koje su važne za kvalitetniji položaj umirovljenika u hrvatskom društvu”, napisao je te naveo četiri mjere koje će donijeti Vlada, a tiču se umirovljenika.

“Redefinirat ćemo formulu za usklađivanje mirovina u omjeru 85:15. Povećat ćemo staž majkama sa šest na 12 mjeseci za svako dijete. Uvest ćemo godišnji dodatak na mirovinu. Nastavljamo povećavati mirovinu kroz bonifikacije za umirovljenike.”

Ne 13. mirovina, nego godišnji dodatak

Vijest se prilično tiho provukla kroz medije, vjerojatno zbog činjenice da joj je u petak i subotu prednost oduzeo početak prikupljanja potpisa za predsjedničke kandidature. No, među tim mjerama na koje se premijer obvezao u ime Vlade, nalazi se i tzv. 13. mirovina na kojoj umirovljeničke udruge i stranke već dugo inzistiraju, a umirovljenici je željno iščekuju.

Čelnica MUH-a Višnja Fortuna potvrdila nam je da je premijer Plenković na sastanku u petak među ostalim najavio uvođenje trajnog godišnjeg dodatka na mirovinu od iduće godine, a ne od 2026. kako je prvotno bilo navedeno u proračunskim planovima. Fortuna pritom inzistira na izrazu “trajni dodatak na mirovinu”, a ne “trinaestoj mirovini”.

“Ne postoji 13. mirovina. Svi govore o njoj, ali toga nema niti će je biti. Bit će dodatak koji će biti sastavni dio mirovine, a prema godinama radnog staža”, pojasnila je.

“To nije zamjena za jednokratnu pomoć”

Također je napomenula da taj dodatak neće biti zamjena za dosadašnju jednokratnu pomoć umirovljenicima.

“Jednokratnu pomoć ne dobivaju svi umirovljenici i ona nije sastavni dio mirovine, a ovaj dodatak će biti. Jedno s drugim nema ikakve veze”, dodala je.

Ona je u petak nakon razgovora s premijerom Plenkovićem sudjelovala na sastanku Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe, čija je članica, te izvijestila o postignutom dogovoru.

“Dogovor je da će se taj dodatak sukladno godinama radnog staža početi isplaćivati već sljedeće, a ne 2026. godine. Također je dogovoreno usklađivanje mirovina s rastom cijena u omjeru 85:15 koji je predložila Vlada, iako smo mi i ostale umirovljeničke organizacije tražili da to bude stopostotno usklađivanje. Premijer je na to rekao da se “ide postpuno”. Time je napravljen veliki iskorak što se tiče dodatka na mirovine i usklađivanja mirovina jer će se ići u izmjene Zakona o mirovinskom sustavu. Očekujemo da će to biti od 1. srpnja iduće godine”, rekla nam je Fortuna.

Isplata od 1. srpnja? Pet eura po godini staža?

Dodatak će se isplaćivati svake godine, a Vlada će, dodala je, svake godine donositi odluku o iznosu.

“Iznos ne bi smio biti manji od 5 eura po godini radnog staža. To znači da bi za one s 20 godina radnog staža dodatak bio 100 eura, dok bi za radni staž od 40 godina iznos dodatka bio 200 eura. No, ne znači da će svake godine osnovica biti 5 eura. Odluku o iznosu Vlada će donositi svake godine, a dodatak će isplaćivati jednom godišnje i sigurno će krenuti sljedeće godine. Takav je dogovor”, ističe.

Fortuna podsjeća i na ranije postignuti dogovor da se umirovljenicima osim rada na pola radnog vremena uz zadržavanje pune mirovine omogući i rad na puno radno vrijeme uz zadržavanje pola mirovine. Kaže da taj i dogovori postignuti prošloga petka govore kako je Nacionalno vijeće za umirovljenike i starije osobe, otkako je reaktivirano 1. listopada, za kratko vrijeme već puno toga dogovorilo.

“Uspjeli smo postići puno dobrih dogovora i ako se oni ostvare sljedeće godine, onda smo zaista napravili dobar posao za umirovljenike. No, idemo dalje i imamo još puno zahtjeva. Nikad nismo posve zadovoljni jer umirovljenici zaslužuju dobiti najviše što mogu”, kazala je predsjednica Matice umirovljenika.

