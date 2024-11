Stižu božićnice umirovljenicima. Nekima 30 eura, nekima 600, a nekima ništa. “Ako je vrijeme darivanja, nek’ daruju sve”

Podijeli :

Srećko Niketić/PIXSELL/ilustracija

Gradovi i općine pred Božić se isprse - neki izdašno, neki suzdržano - božićnicama za umirovljenike iako sama ideja božićnice podrazumijeva nešto drugo.

Uoči dva najveća kršćanska blagdana, Uskrsa i Božića, većina ovdašnjih jedinica lokalne samouprave od njih ukupno 555, na mukama su bivajući pritisnute da glume uskrsne zečeve i djedove božićnjake dajući umirovljenicima uskrsnice i božićnice.

Više od 50 gradova i općina dijeli božićnice umirovljenicima: Evo o kojim iznosima se radi

Svaka općina i grad daju ih u skladu sa svojim proračunskim mogućnostima. Nekima s debelim budžetima nije problem izdvojiti određenu svotu za tu namjenu, ali u mnoštvu manjih gradova, a pogotovo općina, proračuni su prenapregnuti. Vidi se to po iznosima koje daju, a mediji već tjednima pobrojavaju. Ponegdje je to 20 ili 30 eura, ponegdje su, pak, iznosi troznamenkasti, a božićnice u rangu onih kakve isplaćuju bolje tvrtke svojim zaposlenicima.

Ne dobiju svi jer nema za sve

O neredu koji vlada po tom pitanju govori i to što skoro 99 posto gradova i općina isplatu božićnica uvjetuje mirovinskim cenzusima pa više dobiju oni s najmanjim mirovinama, a manje oni s nešto većima, dok oni s još većima i najvećima ne dobiju ništa jer “nema za sve”.

Doduše ima gradova nabrojivih na prste koji ne zadaju ikakve cenzuse, nego božićnice isplaćuju svim umirovljenicima bez obzira na mirovine. Zaprešić, recimo, gdje će svi dobiti 40 eura. Ili Crikvenica gdje će svim umirovljenicima odreda biti isplaćeno 70 eura.

I Grad Mali Lošinj darivat će sve svoje umirovljenike, s tim da će oni s najnižim primanjima dobiti bon u vrijednosti od 300 eura, a svi ostali 50 eura u gotovini.

U Umagu najveći iznos, u Biogradu najviši cenzus

Umag se već godinama ističe kao grad koji umirovljenicima isplaćuje najveće božićnice. I omndje su odredili cenzuse, ali iznosi su u golemom rasponu od 30 do čak 600 eura. A ove godine najviši je dohodovni cenzus zasad postavio Biograd na Moru. Tamo će božićnice dobiti i umirovljenici s mirovinama do 700 eura. Za mirovine od 400 do 700 eura božićnica je 50 eura, za one niže 100, a za najniže 150 eura.

Trebaju li božićnice umirovljenicima davati gradovi i općine ili država? “Počelo je sa Sanaderom, a lokalni šerifi to koriste”

S druge strane, Zagreb, najveći grad s najvećim proračunom, umirovljenike “časti” s 50 eura i to samo one s mirovinom do 238 eura. Što se ostalih velikih gradova tiče, u Osijeku će božićnice biti između 40 i 80 eura, u Splitu od 80 do 170, u Rijeci 100 eura, a u Zadru 50 eura, ali samo za one s mirovinama do 200 eura.

Slikovito rečeno, udaljenost između Zadra i Biograda na Moru je 30 kilometara, a “udaljenost” između zadarskog i biogradskog cenzusa za dodjelu božićnice umirovljenicima – 500 eura.

Kako uljepšati blagdane s 35 eura?

U Slatini su, primjerice, ovih dana lokalni mediji objavili da će Grad svim umirovljenicima s mirovinama do 400 eura “uljepšati božićne blagdane” i “obogatiti blagdanski stol” božićnicom u iznosu od 35 eura. Neki su to prokomentirali riječima da se s “35 eura ne može priuštiti ni božićni ručak, kamoli obogatiti blagdanski stol” te dodali: “Jadno!”

Sve u svemu, u isplati božićnica umirovljenicama u Hrvatskoj vlada opći kaos. Cenzusi i iznosi drastično se razlikuju od općine do općine i od grada do grada.

“To nije božićnica, nego socijalno davanje”

Sindikat umirovljenika Hrvatske nedavno je među 19 zahtjeva upućenih Vladi naveo i onaj za isplatom 13. mirovine koja bi se isplaćivala u dva dijela – pred ljeto i uoči Božića. Gradovi i općine vjerojatno bi odahhnuli, a država bi vjerojatno uzdahnula jer bi se taj iznos onda isplaćivao linearno, a ne selektivno.

Dijelu umirovljenika stižu božićnice, ali dogovor je bio drugačiji: “Prevarili su nas”

A dopredsjednik Stranke umirovljenika Ivica Beširović govori nam o tome gotovo isto što je rekao i nedavno. Već se, kaže, umorio od tog objašnjavanja.

“Zovu me ljudi ovih dana iz raznih mjesta i pitaju za božićnice, a ja im ponovno kažem: ljudi, ne postoje božićnice za umirovljenike u Republici Hrvatskoj jer država ne provodi zakon Europske unije koji je potpisala. To je socijalno davanje koje se ne može i ne smije zvati ni božićnicom ni uskrsnicom. Socijalno davanje ljudima s najnižim primanjima nije božićnica. Božićnicu bi trebali dobiti svi i jednako. I ne postoji zakon po kojem su gradovi i općine dužni isplaćivati božićnicu ili uskrsnicu. Njihova je dobra volja hoće li isplatiti, koliko će dati i kako će to zvati”, kaže.

Jedan grad najavio kolike će biti božićnice: Iznosi ponovno idu do 600 eura, a mijenja se i cenzus

“Što fali božićnicama? Fale nule!”

Neki umirovljenici koji imaju nesreću da ih “zahvati” božićnica – jer to u pravilu znači da su im mirovine bijedne – vide veliki nedostatak u iznosima, koliki god oni bili.

“Fale im nule”, duhovito je prokomentirao jedan umirovljenik iz Osijeka na Facebooku. Drugi je zaključio da je to “taman za kupiti kruha, luka i krumpira”, treći dodao “…i za paket jaja”, dok se četvrti zapitao “a što je s nezaposlenima”.

Umirovljenica iz jednog grada u središnjoj Hrvatskoj s kojom smo razgovarali telefonski nije htjela da joj navodimo ime i prezime jer “s obzirom na mirovinu koju prima ne smatra da je božićnica od 30 eura koju će dobiti nešto za hvaliiti se”.

“Ovima u Gradu ostavljam da se time hvale. A ja si mislim – ako je Božić, zar nije svima? Ako je vrijeme darivanja, nek’ daruju svima”, kaže.

Na pitanje što će s 30 eura koje dobije, uzvratila je protupitanjem: “A što biste vi?”

“Možda od toga platim neki račun ili dam unucima, svakom po 15 eura. To što bih za 30 eura kupila ne bi se na blagdanskom stolu ni primijetilo. Pitajte ove “gore” koji su sebi digli plaće poslije izbora, kod njih će se primijetiti na stolu”, rekla je gorko ova umirovljenica.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.