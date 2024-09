Čelnik sindikata poručio: Što sad, da se sakrijemo u mišju rupu i ne govorimo? Neće ići

Podijeli :

N1

Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja sljedeći tjedan počinje socijalni dijalog. Prosvjed koji je najavljen iz sidnikata Preporod, resorni ministar Radovan Fuchs nazvao je nepotrebnim i rekao da sindikalisti nepotrebno dramatiziraju. O svemu je u Novom danu s Mašenkom Vukadinović razgovarao glavni tajnik NSZVO-a Matija Kroflin.

Kroflin kaže kako ministrove izjave smatra neprihvatljivima. “Ako čekate pregovore 15 mjeseci i onda dođete pod zid i ne možete isforsirati da ti pregovori otpočnu nego morate ići na prosvjed, a onda kažete sindikatu da dramatizira, to nije baš dobar uvod. Postoje ozbiljni problemi, a izjave ministra ne idu u smjeru konstruktivnog socijalnog dijaloga“, govori Kroflin.

On podsjeća i na to su počeci tog ugovora stare i više do 20 godina. Posljednji ugovor je potpisan 2018. i istekao je, a egzistira na odluci Vlade, objašnjava Kroflin dodajući da Vlada može odlučiti i da ugovor ne vrijedi čime bi se sindikaliste stavilo u nepovoljan položaj.

“Postoji potreba, ne sao naših članova, nego svih zaposlenika pa i Ministarstva aa se neke stvari reguliraju drugačije. Nećemo dopustiti da sve ponovno traje ovako dugo. inzistirat ćemo na vrlo efikasnim pregovorima i da se završe u nekom razumno roku”, kaže.

Kroflin priznaje da su plaće prošle godine rasle, ali upozorava da posljednjih godina nisu rasle koliko su, smatra on, trebale.

“Što bi mi sad, zbog jednokratnog rasta treba sakriti se u mišju rupu i ne govoriti ništa i ne tražiti dodatni rast plaća? To neće ići”, kaže Kroflin.

Sustav ocjenjivanja

Borit će se kaže i protiv sustava ocjenjivanja kakav je sada. Kaže da su neke stvari napravljene brzo zbog NPOO-a i o njima se nije dovoljno promišljalo.

“To naše osoblje dovodi u vrlo nezgodnu situaciju. Vaš nadređeni ocjenjuje vas, a vi njega ne možete. Pitanje je tko njega ocjenjuje i kontrolira. To je sve skupa ostalo nerazrađeno”, govori Kroflin još jednom upozoravajući da bi to neke zaposlenike moglo dovesti u vrlo nezgodan položaj. “Taj sustav ovakav kakav je ne može zaživjeti”, kaže.

