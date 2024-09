Sindikat Preporod traži “pregovore odmah!”

Podijeli :

Slavko Midzor/PIXSELL

Prosvjednici ispred Ministarstva obrazovanja tražili su hitno pokretanje pregovora o kolektivnim ugovorima za zaposlenike osnovne i srednjih škola. "Kad kažemo pregovori, mislimo na nešto što će dovesti do dokumenta koji je izuzetno važan jer pokriva niz materijalnih i nematerijalnih prava", rekao je predsjednik sindikata Preporod.

Sindikat Preporod održao je prosvjed upozorenja ispred Ministarstva obrazovanja, tražeći hitno pokretanje pregovora o granskim kolektivnim ugovorima za osnovne i srednje škole.

Predsjednik sindikata Željko Stipić poručio je da su radnici već 30 mjeseci bez novog ugovora te da će, ako se pregovori ne pokrenu, sindikat organizirati nove i masovnije prosvjede.

– Pregovori odmah, to je glavna poruka današnjeg prosvjeda. Kad kažemo pregovori, mi onda mislimo na nešto što će dovesti do dokumenta koji je izuzetno važan jer pokriva niz materijalnih i nematerijalnih prava. Dakle, to vam je na primjer rad u kombinaciji, djeca s poteškoćama, zaposlenici koji rade u više škola.

Mi nismo zadovoljni postojećim rješenjima i očekujemo da to sve bude dignuto na jednu višu razinu, izjavio je Željko Stipić, predsjednik Školskog sindikata Preporod, prenosi HRT.

