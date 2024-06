Centrom Vukovara danima se širi nesnosan smrad: “Vuka je crna, masna, ribe su uginule”

Podijeli :

Goran Ferbezar/PIXSELL

Posljedica je to rasta vodostaja Dunava i Vuke, a iz Udruge za zaštitu životinja, prirode i društva sumnjaju i na ispuštanje opasnog otpada.

Vukovarci se posljednjih dana žale kako se centrom grada širi neugodan smrad za kojeg vjeruju da dolazi iz rijeke Vuke. Sve su prijavili nadležnim te zahtijevaju hitnu analizu vode i otkrivanje izvora onečišćenja, piše HRT.

“Ovo je stanje nesnosnog smrada kanalizacije, iz rijeke koja teče. Voda je crna, masna, ribe su uginule, žabe su uginule”, govori Vanda za HRT.

“Izgled, miris to jest smrad podsjeća na kanalizaciju. Mi kao laici, ako nešto ima boju kanalizacije, ako smrdi kao kanalizacija onda je najvjerojatnije kanalizacija, kaže Pavao Josić, Udruga za zaštitu životinja, prirode i društva “Prometej”.

Zatražili su hitnu analizu vode te identifikaciju izvora onečišćenja.

” Ako ne budemo zadovoljni s time što je Državni inspektorat napravio, a trebali bi po alarmantnosti ove prijave da su izašli odmah, da ćemo i protiv njih dignuti kaznenu prijavu zbog nezakonitog postupanja”, ističe Josić.

Iz gradske uprave i Hrvatskih voda na pritužbe građana već su reagirali

“Izvršili smo terenski izvid samog korita Vuke gdje je to moguće gdje je omogućen pristup putem komunalnog i poljoprivrednog redarstva te smo utvrdili da nema nekakvih vidljivih odlaganja ili ispuštanja fekalija ili nekakvog drugog otpada”, poručuje Dražen Čulig, pročelnik UO za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo Grada Vukovara.

“Konstatirali smo da se radi o jednom dugotrajnom vodnom valu koji se izlio u poplavno područje, biljke su, odnosno trava je ostala duže vrijeme pod vodom, zbog toga je došlo do procesa razgradnje biljne mase, jednostavno rečeno truljenja, u okviru tog procesa trošio se kisik u vodi i zbog te potrošnje kisika u vodi došlo je do promjene same boje rijeke Vuke, a širi se i neugodan miris”, kaže Željko Kovačević, Hrvatske vode.

Kažu da je riječ o problemu koji se ponavlja te da traže rješenje. No, za sada Vukovarci jedino mogu pričekati niži vodostaj.

