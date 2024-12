Ni četiri godine nakon potresa neki još nisu uselili u svoje domove: “Gledam kako drugi dobiju, a mi ne”

Podijeli :

Petrinju je 29. prosinca 2020. pogodio potres jačine 6.3 stupnja po Richteru, dobar dio grada i okolice je bio razrušen, a u Petrinji, Glini i obližnjim selima poginulo je sedmero ljudi. Uoči tužne četvrte obljetnice jasno je da je obnova u procesu, ali da je predugo vremena išla presporo.

Nepokrivena krovišta i skele duž centra Petrinje – posljednice potresa i dalje dobro vidljive.

Prošle su točno četiri godine otkako je Petrinju zahvatilo nekoliko razornih potresa koji su odnijeli sedam života. Za petrinjce taj će se dan zauvijek pamtiti.

U utorak smo mi spremale ručak kada je to zdrmalo. Koma, ja sam se držala za vrata kuhinje i njihala se s njima. Ja sam bio u domu, stanu, kada je to bilo i za sva četiri, zgrada je zelena ostala, među rijetkima, ali kako bi to zaboravio. Sjećamo se svi jako dobro kako je to izgeldalo, nažalost, ali evo, polako se obnavlja, mislim da smo zadovoljni unazad godinu-dvije kako se to sve obnavlja polako.

Željko se prije mjesec dana uselio u novu kuću

A da se polako obnavlja dobro zna i gospodin Željko koji se prije mjesec dana ponovno uselio u svoju kuću. I to nakon duge i, kako kaže, mučne četiri godine.

“Tri spavaće sobe, jedna velika špajiza i WC. Dolje imamo kupaonu, dnevnu i kuhinju i još na tavanu mogu se dvije sobe sagraditi jer je isto betonirano”, kaže Željko Grčić iz Petrinje.

Iako zadovoljan, napominje da ne može biti sretan dok on ima kuću a njegovi susjedi spavaju u kamp kućicama, gdje i on bio do prije mjesec dana.

“Kad su me pitali jesam li sada sretan, pa nisam sretan, veseo sam što mi se izgradilo, a sretan ću biti kada naprave svima”, dodaje Željko,

Iz resorornog ministarva poručuju kako se na petrinjskom području u potpnosti završila obnova na 8.728 loakcija, odnosno da je na području Petrinje izgrađeno 277 kuća.

“Projekti koje smo posjetili u ponedjeljak su vrijedni oko 54 milijuna eura, ukupno smo na Banovini investirali milijardu i 360 milijuna erua”, ističe predsjednik Vlade Andrej Plenković.

A rezultatima je zavoljna i gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes.

“Od tada stvarno smo prionuli odmah poslu, nije išlo sve onako glatko i brzo kako smo svi htjeli, ali korak po korak, obnovili smo brojne građevnine”, navodi Komes.

Govori kako najbolje ide gradnja zamjenskih kuća, ali i ukazuje kako najveći problem leži na tržišu. Stoga poziva građana da razmotre samoobnovu.

“Na raspolaganju su razni modeli obnove, i samobnova i organizirana obnova preko države. Tko god može, neka sam nade izvođača i neka krene, ali ovo što je na državi ipak treba proći određene procedure”, navodi Komes.

Obitelj Škrljac treći Božić bez doma

A na državu i lokalnu vlast oslonila se i peteročlana obitelj Škrljac. Za njih je ovo treći Božić bez vlastite kuće.

“Ja sam išla svuda, kucala po svim vratima gdje sam mogla i išla tražiti pomoć, ali nitko nije dolazio ni da se provjeri ni ništa”, kaže Jasna Škrljac.

Stanuju u malenom selu Šatornja, osam kilometara od Gline, a tek su u lipnju ove godine dobili zamjensku kućicu – do tada su bili u doniranoj kamp kućici.

“Svi u hrpi bili ,i djeca i ja i suprug. Niti kupatila niti WC, samo za spavanje”, dodaje Jasna.

Suprug Zdravko, radeći čitavi život, pita se zašto po dugi puta mora gledati kako mu nestaje kuća.

“Nemam svoje kuće, gledam drugi dobiju, a mi još nismo. Da bi na kraju, moji roditelji su se borili, radili za nju, kuća je gorjela za vrijeme rata i onda smo obnavljali krov da možemo živjeti i onda je došao potres i srušio sve”, kaže Zdravko Škrljac.

Iako su četiri godine prošle, a proces obnove se može vidjeti – sve dok ljudi poput obitelji Škrljac ne dobiju svoj dom – posao nije završen.

