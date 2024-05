Cijene kave u Hrvatskoj strelovito rastu. Evo što kažu građani

Podijeli :

Cijena šalice kave u ugostiteljskim objektima za Hrvate sve je skuplja. Prema podacima Eurostata, cijena kave najviše je rasla upravo u Hrvatskoj. U nekim slučajevima, povećanje troškova transporta, rast cijena sirovina te poremećaji na tržištu prebacuju se na potrošače. To znači da bi ljubitelje kave i u narednim mjesecima mogli očekivati nova poskupljenja.

Mala, velika ili obična, s hladnim ili toplim mlijekom – od Korza do Rive, kava je mnogima omiljeniji napitak.

A po cijeni, Hrvatska je opet europski prvak:

Prema podacima Eurostata kod nas je cijena kave najviše rasla – 7,4 posto, slijedi Rumunjska s nešto manje od 7 posto te Bugarska s više od 6 i pol posto.

Riječ je o poskupljenjima u trgovini, ali dramatično se poskupljenje dogodilo i u kafićima. Hrvatima, uglavnom, ne smeta, jer kava se piti mora….

“Dobra je, nisu pretjerali još, ali tko zna što nas čeka!” “Pa dobro, nešto je malo poraslo, ali ne znam, kava je nama uvijek tu za društvo, za malo sjest i popričat, tako da nekako ta cijena prođe, nije to strašno, bitna je i usluga.” “Još se da izdržat’, dva eura i pol, ajde dobro… ali već tri, četiri skoro je malo previše.”

A zašto je tome tako pitali smo ugostitelje? Jedan od glavnih razloga su kažu klimatske promjene.

“Problem poskupljenja kave su geostrateški problemi u svijetu. Od ratova, zatvaranja Sueza, ali po meni, i ono što se priča već godinama, najveći problem je klima. Klima se mijenja, kave ima sve manje i manje. Brazil zadnjih oko sedam godina ima problem sa sušom, a Brazil je najveći izvoznik robuste u svijetu”, rekoa je Aris Zlodre, vlasnik kafića.

U Hrvatskoj se cijena kave kreće od euro i pol, pa sve do četiri i pol – ovisno gdje sjednete. Kod susjeda Talijana je dosta jeftinija.

“Espresso je kod nas 1,20€, skuplja je samo kava s alkoholom – “corretto” koja stoji 1,70€. Naravno, u turističkim mjestima ili većim gradovima cijena je viša i penje se do 1,50€ ili 1,60€”, rekla je Stefania iz Italije.

U ovom riječkom baru kava košta od eura i 60 do eura i 80 centi. Kažu da ovo poskupljenje nije ništa novo s obzirom da cijena kave raste posljednje dvije godine.

“Trudimo se da unatoč skupljim nabavnim cijenama kava i dalje ostane nekakva ugodna navika kod Hrvata, a ne sami luksuz, međutim ako tržište kave postane skuplje i mi ćemo biti primorani dignuti cijenu iste”, rekao je Dorijan Skoblar, barmen iz Rijeke.

Kava opet postaje luksuz, a cijene bi mogle i dalje rasti: “Moramo se prilagoditi”

Hrvatska je na visokom 15. mjestu u svijetu po potrošnji kave, a unatoč tome što cijene kave na svjetskim burzama ne divljaju, potražnja i manjak kave zbog klimatskih promjena i neobnovljenih nasada čine svoje.

“Nakon onog prvog porasta vozarina koji je bio uzrokovan covidom, sada dolazi do drugog vala porasta koji je uzrokovan s problemima s terorističkim napadima u Crvenom moru, imali smo i problema i s Panamskim kanalom i to je dovelo do porasta vozarina, čak i u slučaju Panamskog kanala i do usporavanja toka roba, tako da nedostaje kave na tržištu”, kazao je Vinko Zaninović, profesor s Ekonomskog fakulteta u Rijeci.

Daljnji rast cijene najdražeg nam napitka, uglavnom, ovisi o tome koliko ćemo biti spremni za njega izdvojiti, a na slobodnom je tržištu – samo nebo granica.

