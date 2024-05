Kovač: Jedan čovjek želi odlučiti o šefu EK-a, možda će rukopoložiti von der Leyen, ali on se igra

Podijeli :

Dva važna međunarodna događaja komentirao je u Newsroomu N1 televizije s Ankom Bilić Keserović bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač. U Bruxellesu je održana velika debate petero "spitzenkandidata", netko od njih mogao bi postati naredni šef Europske komisije. Opća skupština UN-a u četvrtak popodne odlučila je prihvatiti rezoluciju o genocidu u Srebrenici.

Govoreći o debati petero spitzenkandidata, Kovač kaže kako je jedina prepoznatljiva među njima sadašnja šefica Komisije Ursula von der Leyen. “Za ostale se ne zna”, kaže Kovač.

On navodi i da nema garancije da će se pri odlučivanju u narednom šefu EK-a zaista primijeniti model spitzenkandidata i podsjeća na situaciju iz 2019., kada je von der Leyen došla na čelo Europske komisije, a mjesecima prije toga se kao novog šefa spominjalo Manfreda Webera. Kovač misli da Ursula von der Leyen neće “otpasti” iz utrke za šefa EK-a, iako se posljednjih mjeseci spekuliralo o tome.

Kovač kaže kako francuski predsjednik Emmanuel Macron želi biti taj koji odlučuje o šefu EK-a pa je zato u igru ubacio i ime Marija Draghija. “On se time malo igra. Možda ipak rukopoloži Ursulu von der Leyen s ostalima, ali ostavlja si prostora za igru spominjući Draghija. Von der Leyen je vrlo vješta. Bila je u vladama Angele Merkel. U samom CDU-u, u aktualnom vodstvu, možda nije obljubljena, ali je tu. Vrlo je aktivna, vidljiva, bila je u igri za glavnu tajnicu NATO-a, ona to očito nije htjela iako ju je Biden jako gurao. Možda bude ako ovo sad ne prođe. CDU je zbog toga sve tolerirara. Ona se zamjerila njemačkoj autoindustriji i gospodarstvu jer je pogurala priču o zabrani motora s unutarnjim izgaranjem, što je na štetu njemačke autoindustrije, a na ruku Kinezima”, objašnjava Kovač.

Rezolucija o Srebrenici

Tijekom razgovora naše urednice Anke BIlić Keserović s bivšim ministrom vanjskih poslova Mirom Kovačem stigla je vijest da je Opća skupština UN-a prihvatila rezoluciju o genocidu u Srebrenici.

Kovač kaže kako je bilo neupitno da će rezolucija biti prihvaćena. “Dodik se okomio na Bošnjake. To je jedna korigirana akcija srpskoga sveta”, kaže o srpskim nastojanjima da spriječe prihvaćanje te rezolucije. “To je manipulacija, ništa ovo”, kaže.

Govoreći o Miloradu Dodiku kaže kako su njegove prijetnje o odcjepljenju od BiH prazne prijetnje. “To je pas koji laje, ne grize. Neka krene u razdruživanje pa ćemo vidjeti kako će to proći”, kaže bivši ministar.

Priznanje Palestine

Kovač se dotaknuo i priznanja Palestine, kaže kako SAD nije spreman na to i sve dok oni ne budu spremni na to “od toga nema ništa”. “Ključ je u Washingtonu, ne u Norveškoj, Irskoj ili Španjolskoj. Europske države ne predstavljaju skoro ništa na Bliskom istuku”, kaže on.

“Amerikanci su specijalni partneri Izralea i oni to ne žele učiniti. Imaju svoju računicu, svoj strateški interes i neće to učiniti”, kaže.

Na pitanje o potezu glavnog tužitelja Međunarodnog kaznenog suda, Kovač kaže kako su ljudi kratkog pamćenja. “I Sharon je bio optužen u Belgiji prije 20-ak godina. Mi smo nakon toga bili u Izraelu, na večeri s njim, nikad nije… I sad postoji nalog za uhićenje, neće se dogoditi ni sad, od toga nema ništa”, jasan je.

