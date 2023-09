Član uprave HEP-a oglasio se oko stana, tvrdi da nije u sukobu interesa

Podijeli :

Davorin Visnjic/PIXSELL

Mostov zastupnik Zvonimir Troskot u utorak je objavio da je član uprave HEP-a kupio stan od Pavla Vujnovca.

“Član uprave HEP-a Tomislav Šambić potpisao je ugovor o nekretnini s Pavlom Vujnovcem. To vi postavljate. Taj čovjek odobrava plin, taj čovjek odobrava brojila, kroz njegove ruke prolaze milijarde eura. To je direktan sukob interesa. Od tisuću stanova u Zagrebu on kupuje stan baš od Pavla Vujnovca”, rekao je Troskot.

“Vi ste zbog Pavla Vujnovca završili na naslovnici Financial Timesa. Što mislite napraviti da se ta korupcija zaustavi?” rekao je Troskot premijer Andreju Plenkoviću.

Troskot: Od tisuću stanova u Zagrebu član uprave HEP-a svoj kupio od Vujnovca

Cijeli slučaj sa stanom danas je za N1 komentirao Tomislav Šambić.

“Gospodina Vujnovca znam iz Osijeka duzi niz godina. To nije nikakva tajna. Bitna činjenica je da je stan kupljen po tržišnoj cijeni od 280.000 eura 2021 godine. Bez popusta. Plaćen je kreditom banke u iznosu od 180.000 eura te uplatom iznosa od 100.000 eura koje su mi posudili članovi moje obitelji i iz vlastitih sredstava”, rekao je Šambić za N1 i dodao:

“U kupnji ovoga stana ne vidim nikakvu mogućnost sukoba interesa niti utjecaja na moje poslovne ili dužnosničke odluke. Bitno je naglasiti da su svi poslovi sa tvrtkom g. Vujnovca u HEP-u sklopljeni putem javnih natječaja na čiju provedbu Uprava nema utjecaj.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Ovo su dokumenti koje treba čuvati do kraja života Umro je saborski zastupnik Hrvoje Šimić (51)