Umro je saborski zastupnik Hrvoje Šimić (51)

Patrik Macek / Pixsell

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković izrazio je u srijedu sućut obitelji HDZ-ovog saborskog zastupnika Hrvoja Šimića koji je jutros iznenada u 51. godini preminuo nakon kratke i teške bolesti.

“Vijest je to koju smo primili s velikom tugom i žaljenjem ali još većom nevjericom s obzirom na to da do nedavno ništa nije upućivalo na takvo što”, rekao je Jandroković na početku saborske sjednice, pozvavši zastupnike na minutu šutnje.

Kazao je da je Šimić imao samo 51 godinu, rođen je 1972. u Našicama u kojima je ostavio veliki trag. Nakon završetka zagrebačkog Medicinskog fakulteta vratio se u Našice u kojima je obnašao brojne dužnosti. “Bio je jedan od najaktivnijih članova zajednice, ravnatelj Opće županijske bolnice u Našicama, gradski vijećnik, zamjenik gradonačelnika i veliki zaljubljenik u rukomet, liječnik rukometnog kluba Nexe “, rekao je.

Šimić je u Hrvatski sabor izabran 2020. “Vjerujem da ćemo ga svi pamtiti kao dragog kolegu koji je svoj posao obavljao predano i profesionalno

a privatno je bio nadasve topla, ugodna i simpatična osoba”, rekao je Jandroković. U Hrvatskom saboru bio je član Odbora za zdravstvo i socijalnu

politiku a vrlo aktivan bio je u izaslanstvu pri OESS-u.

Iza Šimića ostala je supruga Valerija i dvije kćeri, Petra i Filipa.

