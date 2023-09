Troskot: Od tisuću stanova u Zagrebu član uprave HEP-a svoj kupio od Vujnovca

Podijeli :

Nakon dvomjesečne ljetne stanke sabor je u utorak aktualnim prijepodnevom započeo jesensko zasjedanje. Zvonimir Troskot (Most) postavio je premijeru Andreju Plenkoviću pitanja vezana uz aferu s prodajom plina u HEP-u i aferu kojom je Ina oštećena za više od milijardu kuna i zbog koje je smijenjena uprava te naftne kompanije.

“Predsjednik uprave HEP-a vam preko medija šalje poruku da ćete deset godina piti kavu. To ćete morati objasniti javnosti”, rekao je Troskot.

“HERA-u još niste postavili, obećali ste nakon Škugora. Skupštinu i upravni odbor niste postavili”, rekao je Troskot.

“Član uprave HEP-a kupio stan od Vujnovca”

“Član uprave HEP-a Tomislav Šambić potpisao je ugovor o nekretnini s Pavlom Vujnovcem. To vi postavljate. Taj čovjek odobrava plin, taj čovjek odobrava brojila, kroz njegove ruke prolaze milijarde eura. To je direktan sukob interesa. Od tisuću stanova u Zagrebu on kupuje stan baš od Pavla Vujnovca”, rekao je Troskot.

“Vi ste zbog Pavla Vujnovca završili na naslovnici Financial Timesa. Što mislite napraviti da se ta korupcija zaustavi?” rekao je.

“Aferu s Inom je otkrila vlada, ne oporba. Što se smijete? S vama nešto nije u redu”, rekao je Plenković i dodao da Troskot ide na kave s osobama koje imaju interesa u HEP-u.

“Ministarstvo financija je radi sprječavanja pranja novca, zajedno s bankama, otkrilo to. Novac nije izgubljen. Što se smijete?” rekao je Plenković.

“Na koji mehanizam bi netko od nas mogao saznati tko od koga kupuje stan? Kako ja to mogu znati? Za mene je to novost”, rekao je Plenković. “Kako baš u lonac Mosta upadaju te informacije? Kako vi to znate, a nitko u vladi to ne zna. Objasnite javnosti vaše susrete s lobistima, objasnite situaciju oko socijalnog stana”, rekao je Plenković.

