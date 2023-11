Coca-Cola o povlačenjima: “Ako imate ove proizvode, javite nam se”

Podijeli :

Mike Blake/Reuters

Coca-Cola Hrvatska oglasila se priopćenjem te istaknula kako privremeno povlači određene proizvode. Kako navodi, analiza nije pokazala nepravilnosti u proizvodnji ili u proizvodima, no proizvode povlače do završetka službene istrage.

“Privremeno povlačimo jednu seriju Coca-Cola Original Taste 500ml u plastičnoj ambalaži (PET) s tržišta prema Usmenom rješenju Državnog inspektorata Republike Hrvatske, serija proizvoda Coca-Coca Original Taste, gaziranog bezalkoholnog pića, 500 ml PET proizvedenog 11. listopada 2023. s rokom trajanja do 11. travnja 2024.

Iako naša interna analiza nije pokazala nepravilnosti u proizvodnji ili u proizvodima, također smo donijeli odluku o privremenom povlačenju dvije ograničene serije Romerquelle Emotion Blueberry Pomegranate 330ml u staklenoj ambalaži do završetka službene istrage. Riječ je o serijama proizvedenim 27. svibnja 2023. (s rokom trajanja do veljače 2024.) i 22. lipnja 2023. (s rokom trajanja do ožujka 2024.).

