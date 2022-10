Čular: Treba odustati od toga da se u svim jedinicama bira isti broj zastupnika

Podijeli:







Izvor: N1

Goran Čular s Fakulteta političkih znanosti u N1 Studiju uživo govorio je o promjeni zakona o izbornim jedinicama te kako bi se ta izmjena mogla odraziti na ishod sljedećih parlamentarnih izbora.

“Moguće je da je ovo trenutak kad će Sabor morati napraviti nešto što nije morao napraviti prije 10 ili 12 godina. To se ne tiče samo ove Vlade nego i svih prethodnih. Ako se nečim ne bavite, javljaju se pitanja koja ulaze u stranačke i međustranačke odnose”, rekao je profesor Čular te dodao:

“To će sve ovisiti o tome kako će se prema temi izmjene zakona postaviti Ustavni sud. Dosad se održala jedna savjetodavna rasprava prije nekoliko mjeseci zahvaljujući ustavnom sucu Goranu Selanecu i to bi trebalo rezultirati time da se ide s prijedlogom prema općoj sjednici Ustavnog suda”.

Navodi da ne zna kakav će stav Ustavni sud sad iznijeti, ali kaže da imaju mehanizme da natjeraju Sabor na uređenje izbornih jedinica.

“Ustavni sud ima nekoliko mehanizama”

“Naravno, Ustavni sud ima nekoliko mehanizama, recimo da ukinu Zakon o izbornim jedinicama. Tako mogu natjerati Sabor da donesu neki drugi zakon. Možda postoji mogućnost suspenzije, to su isto nekad koristili do donošenja krajnje odluke. Ustavni sud uvijek verificira Zakon o ustavnosti i zakonitost provedenih izbora. Postoji ta mogućnost, ali to ne bi nikome odgovaralo. Poništavanje izbora nakon provedenih izbora izazvalo bi takvu političku krizu u Hrvatskoj”, objasnio je.

Smatra kako se Ustavni sud sad može očitovati i dati jasno do znanja Saboru da treba izmijeniti zakon.

VEZANA VIJEST Oporba: HDZ ne bi imao vlast da su izborne jedinice korigirane

“Vremena još nešto malo ima, nemamo dvije godine kako kaže premijer nego bi zakon trebalo izmijeniti godinu dana prije izbora. Čini mi se da se nešto u tom smislu pomiče, rezultati popisa stanovništva su ponovno pokrenuli ovo pitanje izbornih jedinica”, rekao je te dodao: “Ima bar pet ili šest modela koji bi se mogli primijeniti, recimo GONG predlaže da se smanji broj izbornih jedinica i tim samim se povećava broj mandata koji bi se dijelili u 6 izbornih jedinica”

Smatra kako bi se time očuvala i unaprijedila proporcionalnost razmjernih izbora u većim izbornim jedinicama, bile bi prirodnije posložene nego li sada.

“Trebamo novi model”

“Mislim da je pitanje tko bi dobio ili izgubio u tome, to je pitanje kojim se ne treba baviti”, kaže Čular te dodaje: “Mislim da je najsigurniji posao da se radi načelno kad je riječ o tome. Postojale bi razlike u tih 6 velikih izbornih jedinica”.

Profesor smatra da se treba odustati od modela da sve izborne jedinice imaju isti broj mandata. To je vrlo rijedak model kod razmjernih izbora u više izbornih jedinica, kaže. Navodi kako se obično te izborne jedinice razlikuju, ali pritom broj mandata odgovara bilo broju birača ili broju stanovnika, ovisno što se uzme kao temelj za izračun.

“Ustavni sud nije upozorio samo na razliku nego i da izborne jedinice geografski nisu logične. Izmjena broja mandata biračima ne bi ništa napravila s obzirom na granice izbornih jedinica poput onih u Slavoniji koje prate granice županija. No, 6. ili 7. izborna jedinica nisu dobro geografski izvedene”, rekao je te zaključio: “Mislim da je najvažnije da se unutar HDZ-a donese odluka da stvarno ozbiljno ulaze u izmjenu zakona, ali onda se podrazumijeva da poslušaju i riječ struke”.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.