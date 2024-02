“Da se zaustavi HDZ potrebna je najveća izlaznost ikad”

Podijeli :

Gost N1 Studija uživo kod Nine Kljenak bio je predsjednik stranke Fokus Davor Nađi.

Komentirao je i jutrošnje glasanje o raspuštanju Sabora na zahtjev oporbe koje nije prošlo.

ANKETA / Grbin najavio prosvjede diljem zemlje, hoćete li se odazvati? VIDEO / Jandroković žestoko odgovorio Peović: Vi ste nacionalna izdajica!

Najavljen je i cijeli niz oporenih prosvjeda u Hrvatskoj.

“Prije svega, ovo je nažalost očekivana odluka većine da se ne ide na izbore. Očito je da se oni boje izbora, inače bi prihvatili raspuštanje. Nažalost vidimo da i dalje ovi koji Plenkoviću drže ljestve, nazovi liberali, manjinci, da i dalje lojano podržavaju Plenkovića nakon svega što je napravio, nagazio hrvatske institucije. Tu nema mjera, nema kraja. To je velika tragedija Hrvatske i to treba promijeniti na izborima. Vjerujem da će građani znati prepoznati to i da je potrebna nikad veća izlaznost”, rekao je Nađi.

“HDZ zarobljava sve i to treba zaustaviti, a za to je potrebna najveća izlaznost”, dodao je.

Komentirajući nove prosvjede, Nađi je rekao da će oni svoje stavove oko toga tek definirati. “Za Hrvatsku bi stvarno bilo bolje da se na pravi šire okupljanje jer se tu onda ne gube glasovi, jednostavno je izborni sustav takav i zato smo otvoreni za suradnju s drugim strankama,”

