Dalija Orešković: “Banožićev sudar je frontalni sudar dvije Hrvatske”

Podijeli :

N1

Saborska zastupnica Dalija Orešković gostovala je u Novom danu kod Tihomira Ladišića gdje je komentirala smjenu Marija Banožića i novog ministra obrane Ivana Anušića.

Orešković kaže kako je sinoć u Saboru do kasno u noć trajala rasprava o afričkoj svinjskoj kugi u Slavoniji. “Bio je tipičan radni dan u Saboru kojem se čulo puno besmisla. Ako niti jedan dokaz, argument ne dolazi na plodno tlo onda ja ne znam čemu takva vlast služi. Premjer se ponovno ponašao na način kakav mu stvarno ne priliči. To pokazuje “njonjavost”, pod time mislim da se usred replika šetao kao da je to njegovo dvorište i sjedao u klupe zastupnika i smješkao se s njima. To je jedna demonstracija bahatosti i sile”, rekla je.

Analiza slučaja Banožić: “Da je imao 0,21 ili 0,29 promila, to nije relevatno za kaznenu odgovornost”

Napominje da opet nisu dobili odgovor ni od premijera ni od ministrice Marije Vučković.

Osvrnula se i na prometnu nesreću Marija Banožića. “Frontalni sudar dvije Hrvatske. Banožić je davnih dana trebao biti smijenjen, još od afere s državnim nekretninama, kada si je dodijelio stan koji mu ne pripada. taj je predmet došao do Ustavnog suda, niti je smijenjen niti je izašao iz stana sve dok nije ubio jednog čovjeka”, navela je.

“Očito da je da ministri ne mogu biti smijenjeni dok netko životom to ne plati. Plenković je ukinuo demokratski sustav u Hrvatskoj koji sada ne funkcionira. Postavlja se pitanje je li razriješen na zakonski način jer zakon kaže da ministri ne mogu biti razriješeni diktaturom Plenkovića nego samo ako sami podnesu ostavku, a mi ovdje ne znamo je li Banožić to učinio, mi samo znamo da je čovjek u nesvjesnom stanju”, dodala je.

“Nije to prvi put, sjetite se kada je tajnici rekao da razriješi tri ministra Mosta”, podsjetila je Orešković.

“Postavlja se pitanje je li bilo propusta u očevidu nesreće. Mislim da je ovo pokušaj vlasti da se nešto zataška jer dokazi već jesu kompromitirani. Radi se o okupaciji nezavisnih tijela koja brane jednog ministra. Ponovit ću, frontalni sudar dvije Hrvatske. Imamo ministra, pripadnika udružene organizacije kojoj nitko ništa ne može i koju sustav štiti i onu drugu koja se nesretnim slučajem našla na krivom mjestu u krivo vrijeme odlazeći na posao i platila je svojim životom cijenu nečije bahatosti koju Plenković promovira i štiti”, rekla je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.