Dalija Orešković: Ne želim ostati u Centru pod svaku cijenu!

Dalija Orešković, saborska zastupnica Centra gostovala je u N1 Studiju uživo i komentirala prosvjed pravosudnih djelatnika i odnose s Ivicom Puljkom, predsjednikom Centra.

Orešković je iskazala podršku za prosvjed koji je organizirao Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika na Markovom trgu.

“Mogu im samo čestitati i dati im moju punu profesionalnu i političku podršku. Tu podršku im iskazujem i u Saboru, možemo vratiti vrijeme unatrag… i sama sam uputila u proceduru zaključak u kojem bi Sabor trebao tražiti od Vlade da se odmah pozabavi tim problemom. Vladajući su to odbili. Sve to skupa pokazuje stav i odnos ove vlasti prema pravosuđu, želi ga držati u šaci, želi pokazati pokazati svoju silu i iskaljuje se na najslabijoj karici”, kaže Orešković.

Komentirala je odgovor premijera Plenkovića na pismo predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića.

“Trebali bi tražiti ostavku Andreja Plenkovića. Zadatak je izvršne vlasti, ministra pravosuđa, ali i Vlade u cjelini da pravosuđu osigira uvjete za rad, nije zadatak ministra da kadrovira u pravosuđe, još manje je zadatak politike da ima uplive i da utječe na sudske odluke, a vrlo često to čine. Njihov je zadatak da stvore matrijalne i logističke uvjete da pravosuđe uredno funkcionira – oni taj zadatak ne rade. Trideset godina politika sustavno zapostavlja pravosuđe i time stvara plodno tlo za svo ono nezadovoljstvo koje vide i osjećaju naši građani. Osim sudaaca koji će pravedno i pošteno suditi, efikasnog i učinkovitog pravosuđe nema bez ovih ljudi koji rade one neprimjereno potplaćene poslove”, poručuje Orešković.

“Nije to spin HDZ-a, to su neke činjenice koje su takve kakve jesu”

Osvrnula se i na stanje u svojoj stranci, kaže da to “niej spin HDZ-a”. “To su neke činjenice koje su takve kakve jesu. Ne gledam na to kao na neki sukob, za mene je to poziv da kao stranka budemo bolji, da sami sebe korigiramo, mislim da je i to dobra vrijednost u političkom prostoru i da na taj način u praksi i djelima budemo dosljednji i u skladu sa svim onim što smo prije toga zagovarali i obećavali. Djela i riječi moraju biti kompatibilni jedni drugima.”

“Ne radi se o večeri, ne radi se o malo riže, fetici ribe i cvjetiću na vrhu, radi se o svemu što je tom događaju prethodilo, a to je situacija u kojoj je javni prostor dodijeljen prvotno na tri mjeseca bez javnog natječaja i to u situaciji kad je glavni nagalasak stranke Centar to da će se javni prostori i upravljanje gradskom imovinom dodijeljivati po jasnim kriterijima i na temelju javnih natječaja. Iako je to bio potez tvrtke u vlasništvu grada, grad je taj koji je vlasnik tvrtke i trebao je reagirati. Nažalost dogodilo se to da umjesto da se ovaj propust promptno ispravi u skladu s pravnim tumačenjem koje je dala pročelnica Maja Đerek danima se događalo jedno prepucavanje unutar različitih odjela grada koji su tražili opravdanje i način u ovom slučaju kako da se javni natječaj izbjegne”, dodaje.

Orešković je poručila kako neće ostati u Centru pod svaku cijenu.

“Ne pod svaku cijenu. A cijena je ta da kažemo ovo smo mi, ovo su naše vrijednosti, imamo kvalitativnu razliku, programsku razliku u odnosu na druge, možemo imati nadstandard, kvalitetu programa, kvalitetu antikorupcijskih politika i nije smak svijeta ako se ponekad pogriješi, dobro je priznati grešku, ispraviti je i nastaviti dalje”, objasnila je.

