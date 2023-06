Opet zaiskrilo! Orešković odgovorila Puljku zbog Peškarije

Podijeli :

Patrik Macek/Pixsell

Saborska zastupnica Dalija Orešković osvrnula se na gostovanje splitskog gradonačelnika Ivice Puljka u N1 emisiji Točka na tjedan u kojoj je rekao da je i u slučaju Peškarije izašla u javnost s neprovjerenim informacijama.

“Ne sjećam se niti jedne situacije u kojoj su me suradnici upozorili da je neka informacija koju sam iznosila u javnosti bila neprovjerena. Ne sjećam se niti da su me politički protivnici optuživali da je nešto što iznosim neprovjereno i netočno. Nije to uspio dokazati niti HDZ.

U slučaju Peškerije osvrnula sam se na činjenice i informacije koje nisu fotomontaža, nisu trač, nisu spin. Nisu sporne činjenice, jer ih niti Ivica Puljak nije demantirao, nego je različit način na koji gledamo na njih i način na koji ih ocjenjujemo”, za N1 je rekla Dalija Orešković.

