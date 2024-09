Jurčić o porezu na nekretnine: Ne može se politika voditi na znanju koje naučite za pet minuta

Podijeli :

Ekonomski stručnjak gostovao je kod Igora Bobića u emisiji Studio Uživo gdje su razgovarali o najavljenom porezu na nekretnine, njegovoj razrađenosti i efektima koje bi mogao polučiti.

Porez na imovinu

“Mora se znati koja je svrha poreza na imovinu i koje je zatečeno stanje. Jedna imovina koju ste pribavljali u jednom sasvim drugom političkom i ekonomskom sustavu, postavlja se pitanje biste li i u novom sustavu, uz nove poreze gradili i danas tu istu imovinu.

Zbog toga treba razmotriti sve vrste imovine, pogledati strukturu imovine i dinamiku (najmanje 10 godina) koja će se korigirati paralelno s razvojem RH, prije svega s dizanjem dohodka hrvatskih građana.

Sve je dosad, unazad 20 godina, ostalo na priči.

Vladajući bruse posljednje detalje najavljenog poreza na nekretnine Benčić: Porez na nekretnine neće riješiti problem priuštivog stanovanja

“Jer dosad nije rađena priprema – specifičnosti, struktura imovine i utjecaj uporezivanja na ekonomski status građana“, objašnjava Jurčić i govori: “One nisu napravljene dovoljno dobro ni detaljno jer ostaju otvorene za napade različitih interesnih skupina, a nemaju odgovora.”

Što se iduće događa?

Ministar financija Marko Primorac je najavio prezentaciju: “Dobro on to poznaje, iako bolje ovu stranu javnih financija nego porezni sustav. Ne mogu to napraviti dva-tri čovjeka, to je zahtjevna analiza”, objašnjava Jurčić.

Postoje oni koji govore da je to nepotrebno i da nije posao države. Iz Vlade govore da to nije ništa “spektakularno”, da imamo porez na kuće na odmor i da ovo nije ništa drugačije, već će samo drugačije zvati.

Čini se da je jedini cilj da se više novca slije u proračun?

“Politika uvijek želi imati komotnu financijsku situaciju, to je uvijek tako.”

Sve se radi napamet, nema analize

“Nama poljoprivredna, industrijska proizvodnja pada jer nam turizam, spletom okolnosti, daje visoke prihode pa nema potrebe za nečim drugim; tako je i ovdje”, rekao je Jurčić i dodaje: “Pravo pitanje je kakav bi taj porez imao učinke na relativni ekonomski položaj svake osobe u Hrvatskoj i kakva bi bila ekonomska aktivnost.”

Hoće li Hrvatska poslije toga za pet godina biti u boljoj ili lošijoj poziciji?

“Ima mehanizama i modela kojima se to može promijeniti, ali mi nažalost ne koristimo te znanstvene i stručne ekonomske modele. Teško da će se to provesti”, govori Jurčić i ocjenjuje:

“Kad nemate takvu analizu to je djelomično provođenje prijedloga, a to najčešće čini više štete nego koristi”, procijenio je ekonomist.

Butković o porezu na nekretnine: Nije svugdje isto imati drugu nekretninu, sve to uzimamo u obzir Ministar Bačić objavio: Za ove stanove plaćat će se porez na nekretnine

Spominje i paušalni porez na turizam: “10 godina vidimo do kakve je deformacije dovelo: Hoteli su na 10 posto smještaja, infrastruktura je preopterećena i ograničili smo razvoj suvremenog turizma.”

“Ovdje je igra: svatko gleda sebe, a država treba gledati cjelinu.”

Do kakvih će promjena doći?

Što bi trebalo napraviti da dovede do željenog efekta – obuzdavanja apartmanizacije i pada cijena najma. Vlada govori da neće biti ugroženi koji imaju jednu vikendicu, nego će se “opaliti” po onima koji imaju 10 apartmana.

“Danas pod pritiskom ove atmosfere idemo uvoditi promjene bez analize tako da oni ustvari – govore napamet. Ne može se politika voditi na znanju koje naučite za pet minuta. Zašto sve zemlje imaju instititute, agencije koje to prate? Mi to nemamo”, kritičan je Jurčić prema nedostatku analitičnosti i zaključuje:

“Ako niste harmonizirali mjere i procijenili efekte koji će imati na svaki aspekt društva onda trebate imati ludu sreću da to funkcionira.”

Ekonomski analitičar o porezu na nekretnine: “Otpor onih koji imaju više nekretnina je ogroman” Linić pozdravlja porez na nekretnine: “Svaka ideja o oporezivanju imovine je dobra ideja”

Porez će dovesti do promjena, ali kakvih, pita se Jurčić: “Ako želimo omogućiti priuštljivost stanovanja s ovom mjerom – to je potpuno krivo. Ako želimo razviti kvalitetni turizam – sasvim krivo. Te mjere bi trebale biti 5., 6. ili 7. korak u razvijanju strategija turizma i stanovanja”, ističe Jurčić.

I glavni zastupnici liberalne ekonomije SAD imaju

“Prosječna soba ili smještaj, paušalni porez je oko 1 posto, pa to nije nekakav porez. Svi dohoci u prosjeku bi trebali biti oporezovani 20 posto”, procjenjuje Jurčić.

Zašto uopće uvođenje tog poreza? Neki ekonomisti kažu da nema potrebe za tim, ako država nema novaca neka sređuje rashode?

“Takav pogled je liberalistički i nema veze s ekonomijom, političkom ekonomijom, odgovara Jurčić i govori:

“Ako hoćete gledati primjer SAD-a i tamo postoji porez na imovinu. Koji su glavni zastupnici liberalne ekonomije. Zašto? Da bi država to mogla dalje usmjeriti prema zdravstvu, školstvu, policiji, istraživanje i razvoj… Imovina mora imati svoju svrhu, svoj prinos.

Mi imamo potrgan ekonomski sustav što se tiče imovine. Ne znamo uopće što nam je imovina. Nemamo ni popis nacionalnog kapitala. Kako svaka firma ima računovodstvo, tako i država treba imati to”, zaključuje Ljubo Jurčić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Mnogi vozači imaju ovu naviku, a pogubna je za auto: Uništava motor Druga polovica rujna donijet će ogromne promjene u živote ovih pet horoskopskih znakova