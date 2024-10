Dan Hrvatskog sabora: Oporba se žali da nema dijaloga ni suradnje s vladajućima

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Rasprave u Saboru svedene su na zadavanje niskih udaraca i nisku razinu komunikacije zato što ne postoji dijalog ni suradnja vladajućih s opozicijom, ocijenili su u utorak oporbeni zastupnici povodom Dana Hrvatskog sabora, a uputili su i kritiku predsjedniku Gordanu Jandrokoviću.

“Svim građanima koji drže do povijesnih činjenica čestitao bih današnji Dan neovisnosti. Legalist sam i zakon kaže da je danas Dan Hrvatskog sabora, ali držim i do povijesnih činjenica i ovaj dan tretiram kao Dan nezavisnosti”, poručio je SDP-ov Arsen Bauk govoreći o Danu Hrvatskog sabora, koji se od 2020. obilježava na današnji dan kao spomendan, dok se do prije četiri godine obilježavao kao Dan neovisnosti.

SDP-ovka: Iz Šipićevog izlaganja proizlazi da se ženama može odrediti cjenik za rađanje

Osvrćući se na uvrede, ‘niske udarce’ i općenito nisku razinu komunikacije za vrijeme rasprava u sabornici, Bauk je istaknuo kako se svatko od zastupnika na svoj način obraća svom biračkom tijelu.

“Što se tiče kvalitete rasprava, neki zastupnici drže određeni nivo, a neki, isto tako, drže određeni nivo za koji smatraju da će im najbolje donijeti glasove kod građana i svatko se obraća svom biračkom tijelu”, rekao je.

Bilo bi mi drago da mogu građanima punim srcem čestitati Dan Hrvatskog sabora jer je važno imati Sabor u demokratski ustrojenoj državi, a još bi mi bilo draže da sam mogla čestitati Dan neovisnosti, što smo nekada na današnji dan slavili, kazala je i zastupnica Dalija Orešković (DOSiP).

Oporba Jandrokoviću: Nije bilo ni mjesto niti vrijeme pričati o Ukrajini

Govor predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića povodom današnjeg dana ju je, naglasila je, uznemirio. “Ono što me uznemirilo je činjenica da je govorio o dignitetu politike i brojnim zastupnicima koji vode brigu o javnom interesu, a valjda je zaboravio da vladajuću većinu čine prebjezi, žetoni, optuženici i notorni nasilnici. Mislim da je vrijeme da netko na današnji dan kaže da Hrvatska treba novi početak, i to bez HDZ-a”, poručila je.

Jandroković: Neka se oni koji dvoje o potpori Ukrajini zapitaju – što ako nama zatreba saveznička pomoć?

Nezadovoljna je što u Saboru između vladajućih i oporbe nema dijaloga. “Nisu problem niski udarci nego što nema dijaloga. Možemo podsjetiti na bitne inicijative koje su dolazile s opozicijske strane, a koje je Plenkovićeva vlada svirepo odbijala samo zato što dolaze iz naših redova”, istaknula je.

Pomaka u demokraciji i radu Sabora će biti onda kad se pojedini oporbeni prijedlog prihvati, poručila je i zastupnica GLAS-a Anka Mrak-Taritaš. “Što se tiče niskih udaraca, svatko je svoja slika, svatko kroz način na koji govori i radi pokazuje što misli o politici i koju poruku šalje građanima”, dodala je.

Smatra da nije bilo ni mjesto ni vrijeme da predsjednik Sabora velik dio svog govora na današnji dan, kada je Hrvatska prekinula sve državno-pravno veze sa SFRJ, posveti temi Ukrajine, odnosno domaće situacije koja se tiče odluke oko koje se Vlada ponovno sukobila s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem jer nije dao suglasnost za slanje hrvatskih vojnika u NATO misiju obučne potpore Ukrajini, a koja se odvija u Njemačkoj.

S njom se slažu i Sandra Benčić (Možemo!) i Nikola Grmoja (Most).

“Govor predsjednika Sabora bio je, pretpostavljam, naručen od premijera, koji mu je sjedio s desna i cijelo vrijeme kimao glavom. Smatram da nije bilo primjereno toliki dio govora posvetiti pokušaju neprimjerenog utjecaja na saborske zastupnike oko toga kako će oko neke točke glasati”, rekla je Benčić misleći na situaciju u kojoj će se kao zastupnici naći, a ta je da će oni morati donijeti odluku dvotrećinskom većinom oko te misije.

Što se tiče komunikacije u Saboru, istaknula je da se zastupnici u njezinu Klubu zaista pripremaju za rasprave kako bi imali dobre argumente, bilo da nešto odobravaju ili napadaju.

“Priča oko Ukrajine nema veze s danom hrvatske državnosti i zapravo je suprotna jer nama nitko nije pomogao, nismo dobivali milijarde za obranu Hrvatske, nitko nije u parlamentima diljem svijeta skandirao pozdrave kojima se pozdravljala naša vojska i tu je velika razlika, tako da nije bilo potrebe za time”, uputio je Grmoja kritiku Jandrokoviću, no ipak, smatrajući da je danas prevažan dan, nije htio fokus stavljati na to.

Govoreći o atmosferi u sabornici, stava je da se svakome treba reći ono što se misli. “Pogledajte druge parlamente kako se raspravlja, što se govori, imamo i fizičke obračune i mislim da je naš Sabor tu još i dobar. Nastojim poštovati sve svoje kolege, reći što mislim, ali nikada nikome ne želeći loše”, kaže Mostov zastupnik.

Selak Raspudić: Sabor bi trebao biti kontrolno tijelo Vlade, a ne izvršitelj svega što nalaže

Hrvatski sabor treba reformirati, naglašava nezavisna Marija Selak Raspudić podsjećajući da je upravo ona tu inicijativu u prošlom sazivu i predložila.

“Riječ je o instituciji koju treba osuvremeniti i kojoj treba omogućiti sve mehanizme da bi doista bila kontrolno tijelo Vlade, što sada nije slučaj. Trenutno je Sabor puki izvršitelj onoga što Vlada nalaže, a to nije uloga Sabora u načinu kako ga zamišlja Ustav”, poručila je.Kada bi vladajući i oporba zajedno surađivali kroz zakonske prijedloge, onda bi se politikantski pristup tijekom rasprava sveo na minimum, dodala je.

Način komuniciranja u najvišem Domu iznenadio je i novog zastupnika Ivicu Kukavicu (Domovinski pokret). Najviše ga smeta kada se koriste pojmovi “Imovinski pokret” ili “politička trgovina”.

“Kad saborski zastupnici daju takve kvalifikacije, naravno da onda sami rušimo svoj dignitet”, kazao je.

Njemu ništa sporno nije bilo u Jandrokovićevu govoru. “Rekao je što je on smatrao da je najbolje, apostrofirao je trenutnu situaciju i govorio o činjenicama da je rat tu pred našim vratima”, zaključio je.

