Demograf o mjerama DP-a: To je nesklad između želja, ideja i stvarne situacije

Marin Strmota, demograf, bio je gost Newsrooma kod naše Anke Bilić Keserović s kojom je razgovarao o demografskim mjerama Domovinskog pokreta i novom Ministarstvu demografije.

Marin Strmota je istaknuo kako je važno da postoji instrumentalizacije javne politike te da je to preduvjet za provođenje javne politike.

“Morate imati ljude koje rade na tom pitanju, ali to ne znači da će to funkcionirati jer to ovisi o puno drugih stvari”, objasnio je.

Demograf je odgovorio na pitanje treba li u useljeništvu tražiti rješenje demografskog deficita.

“Trebalo bi ne odvajat Ministarstvo za demografski razvoj od useljeništva jer to je jedna politika. To je nešto što je najaktualnije i nešto je što se smatra za kraći put. O tome treba razmišljati jer imamo veliki priljev radnika iz stranih zemalja. Koliko vidim ide se na privlačenje radnika iz dijaspore. To je nesklad između želja, ideja i stvarne situacije. Treba vidjeti koliko je tamo ljudi i žele li ovdje doći, kakva je tamo potražnja i postavlja se pitanje kakav nam je zakonodavni okvir.

Danas puno lakše u Hrvatsku dođe Filipinac ili Nepalac preko agencije nego neki naš Hrvat koji se htio vratiti. Postoje prepreke koje su dokaz nedostatka jasne političke volje, ali postoji i povijesno nasljeđe. Stvorili su se uvjeti da se o tome može razgovarati”, istaknuo je Strmota.

Strmota je rekao da se šalje snažna poruka maćehinskog odnosa: “Potreba je vizija i ljudi koji će raditi na tome.”

