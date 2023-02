Đerek odgovorila Plenkoviću: “Očito ga žuljam”

Podijeli :

Izvor: N1

Zviždačica Maja Đerek u Newsroomu je govorila o aferi povezanoj s dopisivanjem premijerovih suradnika oko zapošljavanja određenih pojedinaca.

Između ostalog, komentirala je i izjavu premijera Andreja Plenkovića koji je, odgovarajući na novinarska pitanja o ovoj aferi u četvrtak, spomenuo upravo nju.

“Po toj analogiji, kako se na javnom natječaju od svih u Splitu, baš ova Đerek zaposlila. Oni dolje svi ucviljeni, moraju ići u Njemačku sada, a ona se zaposlila. Je li to tema?”, rekao je tom prilikom Plenković.

Osvrćući se na tu izjavu, Maja Đerek je kazala:

“Upravo u ovom slučaju su se iskristalizirale najbliže premijerove osobe koje sam baš ja prijavila i prokazala u njihovim nekretninskim aferama. Samo spominjanje mog imena od strane Plenkovića, gospodina AP, mi je razumljivo. Razumljiva mi je nervoza jer se pojavljuju ista imena koja su se pojavljivala u cijeloj aferi koju sam ja otkrila – gospodin Zvonimir Frka Petešić, gospodin Krunoslav Katičić, poznat i kao glavni kadrovik u HDZ-u, gospodin Mario Banožić se također spominje, a sada se pridružio i Marko Milić.”

Puljak: Pogledajte kako je Plenković spomenuo zviždačicu Maju Đerek…

“Premijer na jedan smiješan način pokušava moje zapošljavanje u Splitu, temeljem transparentnog javnog natječaja, izjednačiti s ovim zapošljavanjem putem SMS poruka. Moje zapošljavanje u Splitu je prošlo pod budnim okom medija koje sam upravo ja pozvala upravo zbog transparentnosti. Očito Plenkoviću ne odgovara da se takav slučaj i takvi transparentni natječaji prošire jer onda njegovi najbliži suradnici ne bi mogli zapošljavati putem SMS poruka”, dodala je Đerek.

Smatra da “očito žulja” Plenkovića zbog svih dokaza koje je dostavila nadležnim tijelima u procesima protiv njegovih bliskih suradnika.

Upitana za komentar tišine iz Uskoka koja je nastupila nakon serije poruka u kojem se glasnogovornik raspituje za svoje prijatelje kod direktora tvrtki u kojima rade, Đerek je odgovorila:

“Meni to sve djeluje smiješno i samo pokazuje to da se ne radi posao koji bi se trebao raditi, a to je ispitivanje je li bilo kakvih kaznenih djela.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.