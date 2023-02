Podijeli :

Izvor: N1

Zastupnica Centra Marijana Puljak gostovala je u Novom danu u kojem je komentirala aferu AP i Zakon o pomorskom dobru, ali i način upravljanja gradom Splitom.

“Kaos ne kreira oporba nego HDZ. Afere nije producirala oporba nego HDZ. Građani više ne znaju broj afera koje se događaju, mediji ne stignu to pratiti. Andrej Plenković sad želi umanjiti značaj afera, nezakonito pogodovanje, zlouporabu položaja, trgovanje utjecajem, to da je on AP u aferi. Želi umanjiti svoju ulogu u tome i želi optužiti oporbu”, rekla je Zastupnica stranke Centar Marijana Puljak.

Navodi kako trenutno u Hrvatskoj postoje dva modela upravljanja: “jedan je upravljanje HDZ-a, drugi model upravljanja je onaj u Splitu”.

“Otkad je gradonačelnik došao na vlast prvi put, u povijesti Hrvatske su raspisani javni pozivi i pobijeđivali su najbolji… Premijer jako dobro zna kako u Splitu funkcionira vlast, on zna kako se taj požar može proširiti Hrvatskom i on stalno reagira na sve poteze vlasti u Splitu jer se boji da se taj model upravljanja ne proširi cijelom zemljom”, rekla je.

No, smatra da je način upravljanja HDZ-a iskorjenjiv. “Kad nas netko i nazove, kažemo mu da se prijavi na natječaj. Stranačka iskaznica ne smije biti niti prednost niti mana pri zapošljavanju”, kazala je pa je dodala: “Pogledajte kako je Plenković spomenuo zviždačicu Maju Đerek: ‘Ona Đerek se zaposlila u Splitu’. Mi kažemo da je pobijedila na javnom natječaju, razotkrila je hobotnicu njegovih partnera koji su radili nekretninske nepodopštine. Što se tiče nas iz Centra glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek može doći u Sabor i dati svoju ostavku, to je jedini logičan potez. Što ste bliže vrhu s nekim aferema, institucije sporije reagiraju. Nije dobro napravila svoj posao”, kazala je.

“Oporba se ujedinila”

Navodi kako intervencije u Zakon o pomorskom dobru nisu dobre, a ono što je gore od samog zakona je uredba koja je uslijedila nakon njega i koja je poništila dobre stvari.

“Oporba se ujedinila, najveći problem zakona je to što je on nejasan. Treba povući zakon i urediti ga. Čak su i HDZ-ovi zastupnici na čitanju zakona govorili da je on nejasan. Jedan od velikih problema u zakonu je založno pravo, to je put u prikrivenu privatizaciju. Mi ne znamo ni tko je bio u radnoj skupini donošenja zakona. Namjerno rade nejasne zakone da se dovede do kaosa u primjeni. Bili smo pristuni na prosvjedu jer se slažemo s onim što građani traže. Taj se zakon mora baciti u smeće i napraviti ponovno”, zaključila je.

