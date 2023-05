Detektori metala u školama? “Što mislite koliko dugo bi 600 učenika ulazilo?”

Podijeli :

Robyn Beck / AFP, Ilustracija

Ministar obrazovanja Radovan Fuchs komentirao je stravičan događaj u Beogradu te otkrio da je u posljednjih šest mjeseci u hrvatskim školama zaposleno dodatnih sto psihologa.

“I dalje mislim da su naše škole sigurne, a ovo su posljedice širih zbivanja”, rekao je Radovan Fuchs i dodao:

“Mi nešto drugačije radimo. Formirat ćemo tim iako u svakom od ministarstva postoji dio koji se bavi sigurnošću, imamo interventne timove psihologa za krizne situacije na terenu. Mislim da je to u Srbiji nešto drugačije. Zato što je prepoznavanje devijantnih situacija kod djece ključ prevencije zbivanja koje nismo mogli ni zamisliti, mislim da sva tri elementa imaju važnu ulogu – škola u obrazovnom i djelomice odgojnom segmentu, obitelj i društvo kao cjelina.

Prepoznavajući problem koji će se možda dogoditi, a dogodio se, intenzivirali smo odobravanje zapošljavanja psihologa u Hrvatskoj i u posljednjih šet mjeseci je to sto psihologa. I sad traju neki natječaji, psihologa na tržištu rada nema.

Upravo oni trebaju u pravom trenutku raditi s djecom. Djeca bi u cjelodnevnoj školi boravila dulje, individualnost bi više došla do izražaja, učitelji bi bolje poznavali djecu, a neopterećena djeca koja odlaze kući u tom slučaju bez zadaća i instrukcija se mogu bolje družiti s roditeljima. Tako bi se sigurno preveniralo puno toga. Žaleći se na pritisak roditelja, to u konačnici za dobrobit djece nije dobro. Sad se javlja puno eksperata u tom području pa govore da se stave zaštitari. U ovom groznom slučaju upravo je ta osoba prva poginula. Teško je braniti nešto što se zbiva u krugu učenika. Detektori metala? Koliko bi trebalo da 600 ili 700 učenika uđe i počne nastavu u osam ujutro, sjetite se samo gužvi na aerodromu tako da ni to nije primjenjivo. Sve škole u RH nisu iste. Naše škole su sigurne. Pojedini ekscesi se dogode, to je sustav od pola milijuna učenika, 1.500 škola i mislim da je situacija dobra, a radit ćemo na tome da bude bolja.”

Istaknuo je da je iznenađen kako su srpski mediji detaljno prenijeli sve što se zbivalo oko pucnjave. “Nisam siguran da je to dobro i onda se snimke stavljaju na mreže, to sigurno nije dobro. Kako to spriječiti, ne znam”, rekao je Fuchs.

“Na sportskim događajima je bilo pravilo, kad krenu naguravanja na tribinama, da se ugase kamere ili snimaju nešto drugo, da ti antiheroji ne budu široko dostupni, mislim da bi to bilo dobro u ovom slučaju”, dodao je.

Komentirajući obraćanje srpskog predsjednika Aleksandra Vučića rekao je da osobno misli da to nije dobro jer je “događaj toliko tragičan da ga ne treba dodatno detaljima u javnosti dramatizirati”.

“Nemaju sve škole u Hrvatskoj u ovom trenutku barem jednog psihologa”, otkrio je.

Govoreći o naoružanju i Hrvatskoj i Srbiji Fuchs je prokomentirao: “Registrirano oružje zna se gdje je, postoje propisani uvjeti za držanje. Ovo je napravljeno s registriranim oružjem oca. Drugi je par rukava što je dječak znao kako otvoriti sef. Nažalost, ovo što se dogodilo, mislim da je ključ poštovanje propisa, ali nisam siguran da se može pronaći korelacija. Kod nas je druga situacija u odnosu na SAD, kod nas baš ne možete ući u dućan i kupiti oružje s osobnom iskaznicom. U Americi u mnogim državama možete. Mislim da to nije ključni element, ali uvijek mogu biti bolje kontrole.”

