Saborska zastupnica SDP-a Sabina Glasovac gostovala je u N1 studiju gdje je komentirala cjelodnevnu nastavu, ali odnos društva prema djeci.

Glasovac kaže da je teško naći riječi za tragediju u Beogradu.

“Teško je reći jesmo li pogriješili u odgoju. Ja sam bila razrednica kada je jedan moj bivši učenik ubio majku i baku na jedan vrlo brutalan način. Mi svi smo se pitali jesmo li propustili vidjeti nešto što je bilo očito kao znak. Vrlo je teško odgovoriti na to. Ono što bi nam svima koristilo je snažnija stručna podrška. Po zakonu svaka škola mora imati pedagoga, ali broj psihologa u školama nije adekvatan”, rekla je.

“Imamo problem s organizacijom upravljanja ljudskim potencijalom, ne samo u obrazovanje, i zdravstvo je primjer toga”, napomenula je.

“Potrebno je upotrijebiti ove protokole za borbu protiv nasilja. Veći broj zaštitara i policije nije rješenje. Mi moramo gledati kako spriječiti nasilje. Mi nastavnici nismo dovoljno stručni da vidimo neobična ponašanja, tugu i nesreću, ali psiholozi jesu. Djeca su izložena nevjerojatnom broju informacija, virtualnom svijetu, TikTokovima i mi ne znamo što se ondje događa, ne znaju ni roditelji”, dodala je.

“Mi smo imali bezbrižno djetinjstvo, naši roditelji nisu imali egzistencijalne probleme i imali su se vremena baviti s nama. Društvo nije tada bilo toliko eksploatirano, danas roditelji, u nedostatku tog vremena, djetetu to nadoknađuju opravdavanjem markiranja ili okrivljavanjem profesora, što u naše vrijeme nije bilo zamislivo”, tvrdi Glasovac.

SDP se protivi modelu cjelodnevne nastave koje je predložilo Ministarstvo obrazovanja. “Sva istraživanja pokazuju da je nama veliki problem, uz pretilost djece, mentalnog zdravlja djece i to je zvono za alarm. Mi nismo protiv cjelodnevne škole nego protiv ovako osmišljene cjelodnevne škole. Iz centra je ispušteno dijete. Ovaj model ne odgovara na ključno pitanje, a to je suficit učitelja informatike i drugih učitelja”, rekla je.

“Cjelodnevna škola je uredu, ali ne s jednom nastavnicom, nego s dvije. A oni kažu to je dodatnih 6.000 radnih mjesta, ali ako nemamo za ljude što će nam zgrade”, dodala je.

“Ovakve intervencije će dugoročno promijenit školu kakvu poznajemo. Ovaj prijedlog nije uključio struku i ravnatelji i učitelji su to saznali iz medija i nakon toga nisu dobili odgovore. I sada imamo bunt i za to je krivo isključivo ministarstvo. Mi smatramo da je potrebno ići postepeno, da se stvore uvjeti za cjelodnevnu nastavu, i da se nadogradi riječki model cjelodnevnog boravka nadogradimo i da to ponudimo djeci koja to žele i trebaju, od 1. do 4. razreda i da financiranje preuzme država”, napominje Glasovac.

