Dimić: Zavladala je panika u Piletićevom ministarstvu nakon jedne Facebook objave

Predsjednica Sindikata zaposlenika u socijalnoj skrbi Jadranka Dimić komentirala je u N1 Studiju uživo sustav socijalne skrbi i kako se reagira kad netko upozori na stvari koje se ne bi smjele događati, odnosno, što se nakon tog dogodi s onima koji upozoravaju.

Konkretnije, psihologinja Valerija Kanđera, zaposlena u područnom uredu Zavoda za socijalni rad u Novom Zagrebu, javno je istupila krajem prošlog mjeseca jer nije bilo nikakvog smještaja za šestogodišnju djevojčicu s autizmom. Slučajno ili ne, ovaj tjedan stigla joj je inspekcija Ministarstva rada i socijalne politike. Ministar Marin Piletić izjavio je da to nema veze s njenim istupom već “saznanjima o nekim važnim činjenicama zbog kojih je opravdano provođenje upravnog nadzora”.

Nije navodila identitet djevojčice, imala je motiv pronaći na bilo koji način djetetu dom.

“Nevjerojatno je da jedna objava na Facebooku izazove tolike reakcije. Nastala je panika u Ministarstvu, što je rezultiralo neprimjerenim reakcijama. Kolegica je u očaju objavila apel i pritom nije objavila identitet djeteta. Strogo se držala profesionalne tajne. Međutim, nakon toga je bila jako brza reakcija Ministarstva. Objavila ga je u 15 sati i već nakon 17 sati održana je konferencija za medije, tijekom koje se potvrdilo da se našao smještaj djetetu”, rekla je Dimić i dodala:

“Ministarstvo nije tu da pronalazi smještaj djeci nego da nam da alate kako bismo mi to mogli. I to mora vrijediti za sve područne urede. Ne smijemo se trošiti na to da administriranjem podnosimo zahtjeve pa dobivamo odbijenice. To bi trebalo biti uređeno. Nakon toga slijedi dva do tri dana famoznih demantija o tome koliko djece nije smješteno i koliko ih je na listi čekanja. Radi se o djeci koju treba žurno izdvojiti iz obitelji. Ta brojka mora biti nula. Ne mogu takva djeca biti na čekanju. I onda pet dana nakon kolegici dolazi izvanredni nadzor u ured.”

Radi li se o uobičajenoj praksi?

“Nadzor bi trebao biti puno češći, ali ne u ovakvim situacijama. Ministarstvo je bilo upoznato s problemima koje kolegica i njen stručni tim ima. Ne mora se dolaziti sa značkom u ured, sve se može riješiti e-mailom. Došli su iz tri razloga – mjera postupaka u pronalaženju smještaja, da li je gospođa Kanđera imala dopuštenje za objavu statusa na Facebooku, što nije formalno pravilo nego nepisano, i da ured ima neke predmete koji su službena tajna. Kao da smo SOA. Vlada stega u sustavu, kojom se poručuje da nitko ne smije govoriti dok im se ne dozvoli. Ravnateljica se izjasnila da nije dala dopuštenje za istup”, izjavila je Dimić.

Odobrenja su potrebna za neke ozbiljnije stvari, naglašava, no ne i za pokušaj pronalaska smještaja za dijete. Samo, regularnim putem se smještaj nije pronašao i pitanje je bi li bez tog istupa.

“Mora postojati registar ustanova i obitelji za koje se unaprijed zna da u kriznoj situaciji mogu primiti dijete. To je posao Ministarstva, ali ne u trenutku kad nastane takva okolnost nego prije nje. Na to smo upozoravali. U ovom slučaju se to vjerojatno riješilo jer se nekoga nazvalo i naredilo da primi to dijete. Vjerojatno je tim putem završio i ovaj slučaj. Razgovarala sam s kolegicom o svemu ovome, u redu je, stabilna i konstruktivna. Ima dugi staž u sustavu i smatra da pred mirovinom ima pravo upozoriti na ovako nešto”, zaključila je Jadranka Dimić.

