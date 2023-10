Vlasnik Drave International stao pred radnike i zaplakao: Hvala vam…

Podijeli :

N1

Katastrofalni požar u osječkoj Drava International najveća je ekološka pošast u novijoj hrvatskoj povijesti, zbog koje su pale razne teške optužbe pa su radnici tvrtke odlučili reagirati i okupiti se.

Riječ je o prosvjednom skupu, ali ne protiv radnog mjesta ili poslodaca, nego potpuno suprotno. U 11 sati organiziraju skup podrške pred pogonom tvrtke. Ljutiti su što se javno proziva i okrivljuje njihovu tvrtku.

Baš kao što je župan osječko-baranjski Ivan Anušić ljutit na rukovodeće osobe tvrtke, ali i institucije koje je više puta pozvao na reakciju “oko problema koji postoji već 20 godina”. Naime, stava je da sva odgovornost leži na vlasniku.

“To je naš gazda, to je naša firma. Zvonko Bede brine o nama. Žele nas uništiti, Anušić nas želi uništiti. Da nam nije dobro, ne bismo bili ovdje, on brine za nas. Sve smo izgradili ovdje”, govore radnici na prosvjedu koji smo pratili na OVOM LINKU.

Na skupu se pojavio i Bede

“Očito da se moramo početi braniti jer napadi su neistiniti. Zahvaljujem se radnicima na podršci”, rekao je Bede pa se slomio i počeo plakati pa nastavio kad se smirio:

“Nisam organizirao ovaj skup, nisam ga ni htio jer ne želim komplikacije. Ipak, ova podrška mi puno znači. Hvala im što su došli i što su zahvalni zbog svega što sam napravio za njih i ovu zajednicu. Ovo su očito teški trenuci, za mene i za radnike.”

Kaže da je uvjeren da je požar podmetnut.

“Nikome nisam ništa zlo napravio, nisam ni njemu. Nikad u životu. Imam pravo podići kaznenu prijavu protiv njega zbog neistina koji je izjavio o meni. To što Stožer radi nije normalno, nije došao ni Inspektorat, nije bilo ni istrage. Ne može netko pričati o 500.000 tona plastike. U Dravu nije ušla kila plastike koja nije izvagana i za koju se ne zna. Sve je evidentirano i Inspektorat će to vidjeti”, izjavio je Bede pa dodao:

“Požar je podmetnut. Ako i imam sumnje, neću o njima razgovarati.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.