Direktor TZ objasnio kakav zaokret Makarska radi u turizmu

Podijeli :

Zvonimir Barisin/Pixsell

Direktor Turističke zajednice grada Makarske Jadran Puharić bio je gost Novog dana u kojem je komentirao kako napreduje sezona u Makarskoj.

“Sezona nije podbacila, u pravilu imamo više gostiju nego prošle godine. U globalu smo u plusu 15 posto, nismo u minusu. Mi ne ovisimo samo o Feragostu, turizam je živa stvar i tako funkcionira i tako se ponaša”, rekao je direktor Turističke zajednice grada Makarske Jadran Puharić.

On navodi da su nekih tjedana dana imali manju kvotu Nijemaca no to obrazlaže uvođenjem eura i ulaskom u Schengen.

“Kakva je ekonomija Europske Unije takav je i turizam. Inflacija je, ušli smo u eurozonu, u trenutku kad je inflacija eura u Njemačkoj, onda će poskupiti cijene i u Hrvatskoj. Sve to podiže svoje. Makarska radi zaokret u turizmu zadnje dvije, tri godine da iz masovnog prijeđeno u održivi turizam. Srce sezone će uvijek ostati srce sezone. Bitnije je da napravimo program u pred i postseztoni kako bi se gosti vratili”, zaključio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.