Djeca s teškoćama guraju se u učionici od 22 kvadrata, Ministarstvo im odbilo zahtjev za većom

Sedmero djece s teškoćama, nastavnica i asistent guraju se u 22 kvadrata, mjesta više nema ni za ležaj, nužan djeci za odmor. Škola ima rješenje, ali košta, i Ministarstvo obrazovanja ih je odbilo, ostaje kako jest.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja danas je Osnovnoj školi grofa Janka Draškovića u Zagrebu, kako doznaje 24sata, poslalo odbijenicu na njezin zahtjev kojim bi se riješio problem pretijesnog razreda za djecu s teškoćama u razvoju. Ovo je jedina škola u zapadnom dijelu Zagreba koja ima program za takvu djecu, no ne i dovoljno prostora.

Razred od 22 četvorna metra

U razredu od 22 četvorna metra po sedam sati dnevno boravi sedmero djece od 1. do 4. razreda s različitim teškoćama, među njima i Leonard Putar (10). Dječak ima govornu apraksiju, poremećaj zbog kojeg ne može misao pretočiti u govor pa komunicira samo preko posebnog tableta. Ima i epilepsiju te blage intelektualne teškoće. Njegova majka Valentina Vinter Putar upozorila je na dječakovo pogoršano stanje otkad je, jesenas, u razred primljeno još dvoje djece. U razredu ih je sedmero, plus edukacijski rehabilitator, najmanje jedan asistent, školski inventar, i ležaj koji bi se trebao rastegnuti kad se neko od djece umori, ali za to više nema mjesta.

Škola je osmislila rješenje po kojem bi dio učenika ostao u postojećem prostoru, a dio bi se prebacio u istu jednu takvu učionicu, no u tom je slučaju potreban još jedan nastavnik. Odgovor Ministarstva čekali su od 29. studenog do danas, i u njemu stoji kako škola nema dovoljan broj djece za dva razredna odjeljenja. Ministarstvo je za 24sata, osam dana od pismenog upita, i nakon telefonskog podsjećanja, u srijedu kratko odgovorilo kako je “ravnateljica bila na sastanku u Ministarstvu te se problem rješava u dogovoru između škole, osnivača i Ministarstva”. Ravnateljica škole prof. Danica Rajković rekla je kako nikakvog sastanka nije bilo. Neslužbeno, odgovor Ministarstva stigao je i školi, što je potvrdila ravnateljica.

“Odgovoreno nam je da nemamo dovoljan broj djece za dva razredna odjeljenja”, kratko je kazala Rajković. Drugim riječima, sedmero djece će se i dalje stiskati u premalom prostoru.

“Na sve se može potrošiti novac, i sve je važnije od djece s teškoćama. Trošak zapošljavanja još jednog djelatnika koji bi pomogao djeci, prevelik je za našu državu”, ogorčeno je odluku Ministarstva komentirala majka Valentina.

Tko treba omogućiti veću učionicu?

U Ministarstvu su, kako doznaje 24sata, neslužbeno rekli kako Grad Zagreb kao vlasnik, osnivač škole, treba omogućiti veću učionicu, i da se mjesta može naći. Prosječan broj učenika u razredu na razini cijele Hrvatske pao je, kažu, na samo 12 pa bi mjesta trebalo biti. OŠ grofa Janka Draškovića je, međutim, jedina škola u zapadnom dijelu Zagreba koja ima posebna odjeljenja za djecu s teškoćama, pa time onda i ogromnu navalu. Većeg prostora nemaju, i već su prenapučeni, toliko da im dopunska nastava počinje u 7 sati. Prije nekoliko godina su više razrede s djecom s teškoćama preselili u adaptiranu kućicu u školskom dvorištu.

