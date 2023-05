Dobivaju račune za struju, a u srušene kuće ne mogu: “Ljudi su prestravljeni”

Podijeli :

Zamjenica gradonačelnika Gline Branka Bakšić Mitić gostovala je u N1 Newsroomu gdje je progovorila o problemu s računima za struju s kojim se suočavaju građani koji ne mogu živjeti u svojim domovima.

Jučer se ministar obnove Branko Bačić pohvalio na Facebooku da je sav novac za obnovu iskorišten. Čak i 2 milijuna više od toga. Bakšić Mitić kaže: “Zbilja se javne zgrade obnavljaju. Međutim, štekaju obnove obiteljskih kuća, ali evo ljudi mi javljaju da se ipak nešto pokrenulo. Otkad je Bačić ministar vidi se promjena. Ali ja sam upozorila na izvođače radova. Kad ministar dođe sve je lijepo i divno, kad ode radova nema. Ali evo napokon se nešto radi”.

Kaže da se nada da zbilja nitko neće biti u kontejnerima do Božića, ali ističe: “Kod prvog pregleda gdje su ljudi dobili crvene ili žute naljepnice nitko više nije došao. Puno ljudi želi ostati na svom ognjištu”.

FOTO Nova rupa u zemlji otvorila se na Baniji, pogledajte fotografije iz zraka Gradonačelnik Gline: Ministar rekao da nema sto dana, ali on nema ni deset dana

Posebno upozorava na sljedeći problem. Ljudi koji žive u kontejnerima dobivaju račune za svoje kuće i stanove u kojima nitko ne živi jer imaju crvenu naljepnicu, iako je država obećala da im neće slati račune. Dogradonačelnica Gline kaže: “To je već u drugom navratu. Ja sam već prije mjesec dana upozorila savjetnicu ministra da su ljudi ponovo počeli dobivati račune, nadoplate i rate. Neki su dobili naplatu do 1500 eura, 500 eura, oni koji su u kontejnerima – to je prestrašno”, kaže dogradonačelnica.

“Ljudi su uplašeni. Direktorica HEP-a Sisak je rekla da ljudi trebaju ponovo poslati zahtjev za otpis struje. Vi trebate znati da ljudi nemaju pristup internetu, nemaju prijevoza onako kako bi trebali, jednostavno su stari i ne mogu doći do Siska ponovo predati taj zahtjev. Ako je država rekla da se do 30. lipnja ne plaća struja u kućama s crvenim i žutim naljepnicama, onda HEP to ne bi trebao slati”, ističe Bakšić Mitić pa dodaje: “Ljudi su prestravljeni, danas sam imala valjda 20 poziva. 500 eura je dobio nadoplate struje. Crvena naljepnica, živi u kontejneru“.

Kaže da će u ponedjeljak opet poslati zahtjev ministru Bačiću da se ta evidencija proslijedi u HEP i da ljudima ne ispostavljaju nove račune.