Izvor: N1/Ivan Hrstić

Premijer Andrej Plenković izjavio je u utorak navečer nakon višesatnog pregovaračkog sastanka sa sindikatima javnih i državnih službi u Banskim dvorima da je dogovoreno povećanje osnovice plaća za šest posto od 1. listopada te još za dva posto od travnja 2023.

Uz to dogovoreno je povećanje božićnice s 1500 na 1750 kuna, povećanje regresa s 1500 na 1750 kuna te dara za dijete s 600 na 754 kune, rekao je premijer rezime razgovora, zahvalivši sindikatima na kompromisu.

Povećanje osnovice za šest posto stajat će 600 milijuna kuna, a osigurat će se rebalansom proračuna i preraspodjelama dok će za povećanje od dva posto trebati 500 milijuna kuna.

Dogovoreno je također da se formalni pregovori u idućoj godini nastave u trećem tjednu rujna. “Mislim da je ovakav kompromis u duhu aktualnih ekonomskih okolnosti”, ocijenio je Plenković.

Odgovarajući na novinarski upit rekao je da kada je pitanju rast osnovice od šest posto od 1. listopada kako će to koštati oko 600 milijuna kuna, kroz rebalans i preraspodjele. Što se tiče povećanja od dva posto, to je oko 500 milijuna kuna, rekao je Plenković. “Temeljni ciljevi naše politike su politička stabilnost – koliko god se neki trudili da je naruše, neće je narušiti. Osiguravanje socijalne kohezije, a to je da ovu krizu društvo može prebroditi jedino ako smo solidarni. I treće, izbjegavanje socijalne frakture. Dogovorom samo potvrđujemo konkretno da vodimo ozbiljnu i odgovornu politiku u interesu hrvatskih građana”, poručio je.

Na novinarsku tvrdnju kako su se pregovori oduljili Plenković je podsjetio kako je prošlo točno mjesec dana od početka pregovora. Niti su bili dugi, niti su bili mučni, niti su bili bez međusobnog poštovanja i povjerenja. Razmotrene su se sve opcije”, dodao je.

Na upit je li Vladina ponuda mogla biti izdašnija Plenković i kako ne misli da “treba zazivati negativan scenarij. To nije bila utakmica tko će koga pobijediti i da nađemo zajedničko realno rješenje. Mislim da smo napravili pravi potez u duhu razumijevanja i poštovanja”, ocijenio je.

Sindikati su najavili da će provesti izjašnjavanje u četvrtak i petak, i ako se potvrdi odluka u ponedjeljak slijedi potpisivanje sporazuma.

Predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem izjavila je da će sindikati javnih službi ići će s tom ponudom na referendum i izjašnjavanje članstva tijekom četvrtka i petka. O rezultatima referenduma i izjašnjavanja izvijestit ćemo u ponedjeljak kako bismo mogli u slučaju prihvaćanja ponude potpisati dodatak temeljnom kolektivnom ugovoru u 16 sati te kako bi se moglo primijeniti rast osnovice od 1. listopada ove godine, najavila je.

Predsjednik Nezavisnog sindikata djelatnika MUP-a Zdravko Lončar ocijenio je kako je ostvaren pomak i da su u ovom trenutku “izvukli ono što se može izvući najbolje iz ove situacije”. Ustvrdio je da samo linearno povećanje osnovice plaće ne rješava sve probleme te najavio kako očekuju donošenje Zakona o plaćama te da se putem koeficijenata isprave neke nepravde u državnoj upravi kako neki ne bi imali plaće manje od minimalnih.

