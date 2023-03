Učitelj o cjelodnevnoj nastavi: Mi vodimo projekt, a ne znamo o njemu ništa

Podijeli :

Šest novih predmeta, više tjelesnog, geografije, matematike i hrvatskog, bez domaćih zadaća - neki su to od detalja programa cjelodnevne škole koju će od jeseni eksperimentalno provoditi 50 škola, a koji su predstavljeni u srijedu u Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs istaknuo je da cjelodnevna škola daje mogućnost da svako dijete bez obzira na njegov socio-materijalni status ili stupanj obrazovanja roditelja ima jednake uvjete u školama.

Osnovna škola kao cjelodnevna škola projekt je koji će trajati četiri školske godine, a u njega će biti uključeni učenici od 1. do 8. razreda u 50 škola.

Školski dan trajat će od 8 do 17 sati svaki dan. “Obavezna nastava trajat će do 15 ili 15.30 sati, u okviru toga učenici imaju topli obrok, a slijedi drugi dio koji pohađaju učenici koji to odaberu, a to su izvannastavne aktivnosti do 17 ili 17.30. Potom će slijediti izvanškolske aktivnosti koje ne pokriva proračun i mogu biti eventualno sufinancirane na neki drugi način, rekao je Fuchs.

“U zbornicama se svi hvataju za glavu”

Učitelj Leo Pavlačić kaže da učitelji o programu ne znaju ništa, da nisu upućeni te da o projektu, kolege i on, saznaju iz medija kao i svi ostali. Smatra da ih to sve degradira.

“Mi smo voditelji tog cijelog odgojno obrazovnog procesa koji kreće najesen, a ne znamo ništa o tome. I ne samo mi, ne znaju ni ravnatelji koji bi nas trebali uputiti. Ne možemo vjerovati da se jedna tako velika reforma događa, a da mi o tome saznajemo u medijima”, kaže učitelj.

Rekao je i da se u zbornicama svi hvataju za glavu, a posebno učitelji u produženom boravku, jer ne znaju što je s njegovom sudbinom. “Priča se o tome da ćemo biti negdje raspoređeni, nećemo biti raspoređeni. Dakle, zapravo se ne zna hoćemo li biti tehnološki višak, a pričamo o tisućama ljudi”, kaže Pavlačić i dodaje da nemaju nikakve informacije.

Govorio je i o tome da bi jedan dio učitelja koji sad rade na produženoj nastavi mogao završiti u vrtićima. Smatra da na jedan tako grub i agresivan način napraviti toliko promjena nije uredu. Rekao je da ne zna hoće li oni u rujnu završiti na burzama i u vrtićima.

Također je komentirao promjene koje su najavljene. Kaže da se pri uvođenju promjena nije vodilo o tome što djeci treba, da će, ako se promjene uvedu, djeca biti satima bez obroka te će morati cijeli dan provesti u učenju što će naravno imati utjecaja i na njihovu koncentraciju.

“Dijete i doma mora nešto raditi”

Također spomenuo je i to da djeca idu na produženu nastavu kako ne bi pisali domaće zadaće doma. Dometnuo je da je svaki učenik individua za sebe i da mogu sve u školi, dok neki mogu biti u školi do 8 sati navečer i zadaća neće biti napisana. “Ne možemo mi djecu svemu naučiti u školi. Mi njih moramo pripremiti da sami sjednu i uče”, napominje Pavlačić.

Kaže da po predloženoj reformi cjelodnevne nastave učimo djecu da budu još manje samostalna.

“Ako vas kroz cijeli proces netko vodi, ako vi dođete doma i stavite prst u uho, roditelji nemaju brige, ne moraju provjeriti imaju li djeca uredan pribor. Pitanje je gdje će nas to dovesti. Moj osobni stav je da dijete i doma mora nešto raditi”, smatra Pavlačić.

Postavlja se i pitanje s asistentima, hoće li oni morati biti s djecom cijelo vrijeme i kako će im to biti plaćeno.

Rekao je da je predstavio samo negativne strane jer još nema sve podatke koje s njima nije nitko ni podijelio. Jedinu pozitivnu stranu u cijelom procesu vidi u tome da bi učiteljima trebale rasti plaće.

“Ali s obzirom koliko se opseg posla po ovom programi povećava to je opet mizerija”, kaže Pavlačić.

Također postavlja se pitanje što je sa sjednicama, dopunskom nastavom i drugim aktivnostima.

“Najavljuje se da će nama razredi biti manji, da ćemo imati u razredima do 15-oro djece, ali to nije nigdje najavljeno, o tome se samo govori. Da ide tako, možda, na taj način, onda bi to imalo smisla. Sad imate razrede i kojima je i po 28 djece”, kaže Pavlačić.

Rekao je da se problemi u školstvu o kojima se govori godinama neće riješiti uvođenjem cjelodnevne nastave. Nadalje, kaže da bi se trebalo fokusirati na neke druge stvari, a ne uvoditi ovako nagle promjene. “Smanjivanje satnice informatike u 21. stoljeću je nevjerojatno“, kaže Pavlačić i dodaje da zasad kako stvari stoje da je to suludo.

“Teško raditi u školi, ali svi koji se bave tim poslom vole to raditi”

Rekao je da je pozitivna stvar to što će tjelesni predavati kineziolozi, a ne učitelji.

Na pitanje je li se ove stvari, kako to ministar kaže, uvode radi dobrobiti djeteta, Pavlačić kaže da su sad i roditelji prisiljeni držati cijeli dan djecu u školi iako im možda više odgovara da su već do 12 sati doma.

Na pitanje kako gleda na to da su učitelji izgubili utjecaj i položaj u društvu kojeg su imali ranije, Pavlačić je odgovorio:

“A kako neće izgubiti kad učitelji i nastavnici saznaju informaciju o promjeni koja se nas tiče u isto vrijeme kad i svi drugi. Sam vrh pokazuje što misle o nama”, kaže Pavlačić i dodaje: “naravno da ako nas ni vrh države ne poštuje, kako će nas drugi poštovati.”

Govorio je i o primanjima učitelja. “Ako se naša plaća podjeli s brojem djece, ispada da smo plaćeni 60 centi po djetetu po satu. Probajte vi naći tetu čuvalicu za 60 centi po satu, a kamoli nekog tko ima pet godina fakulteta, tko je prošao metodike i zna prenijeti to znanje. I onda će se nama prebacivati bilo što”, kaže Pavlačić.

Rekao je i da je teško raditi u školi, ali svi koji se bave tim poslom vole to raditi.

