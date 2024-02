Dok HDZ strpljivo čeka, oporba se počela razilaziti

Podijeli :

Na dan velikog antivladinog prosvjeda oporba je euforično najavljivala kraj Plenkovićeve Vladi. U maratonskoj sjednici o raspuštanju Sabora tražilo se isto. Zahtjevu za hitnim izborima vjetar u leđa sad daje i predsjednik Republike.

“U bilo kojoj godini u ovakvim okolnostima bilo bi normalno da budu odmah i tu podržavam one koji to traže a to su svi osim HDZ-a par političkih luda i etnobiznismena”, rekao je Zoran Milanović.

Vječitom rivalu predsjednik imputira privatiziranje važnih ovlasti.

“Ponaša se kao da je to privatna prčija, privatna prčija. Ljudi imaju pravo znati kad se ide na izbore.”

Kako će ljudi znati, kad još ne zna ni Plenkovićev potpredsjednik Vlade.

“Ne znam još kad će biti izbori, bit će ove godine, znate da je rujan zadnji rok”, kazao je potpredsjednik Vlade Oleg Butković.

Bit će ove godine nema nikakve panike, priše, pritisaka, sve je kako treba. U SDP-u su uvjereni da će Plenković u strahu od oporbe ali i EPPO-a odgoditi izbore do krajnjeg roka.

“Ako smo mi tako slabi, neka HDZ ide na izbore, pokaže tu veliku moć i potuče nas”

“HDZ ovci su nakon naše rasprave o raspuštanju Sabora, u kojoj su potučeni do nogun počeli govoriti da žele mandat odraditi do kraja. Mislim da onaj termin o kojem se najviše špekuliralo, a to je proljeće, nije tako siguran i da oni žele sanirati svu štetu koju su sebi nanijeli”, smatra Mirela Ahmetović.

No štetu sama sebi nanosi i oporba. Sa zadnjim zvucima velikog zajedničkog prosvjeda, završilo je i zajedništvo u oporbenim redovima. Tko s kim hoće, tko koga nikako neće, tko je dobio košaricu, a tko tajno kumpla s HDZ-om – o tome se priča više nego o pobjedi nad HDZ-om.

“Bilo koji ekstrem, ljevica ili desnica, mislim da ne možemo naći mi s centra zajednički jezik. Na ljevici je to Radnička fronta”, jasan je Dario Zurovec iz Fokusa.

Fokus neće Peović, Dalija Orešković neće Puljke, Možemo je dao košaricu SDP-u, a Most DP-u. Krešo Beljak se pak obećao Vidoviću, a sad pregovara i sa SDP-om.

HDZ-ovac ponudio izborne slogane Mostu, Možemo, SDP-u…

“Nije Krešo Beljak pristupio koaliciji nego HSS. Osobni interes Kreše Beljaka, Davorka Vidovića, Franka Vidovića ili Nikše Vukasa ostavimo po strani”, umiruje Davorko Vidović iz Socijaldemokrata.

U Možemo su uvjereni da je oporba velikim skupom i saborskom raspravom uspješno artikulirala nezadovoljstvo građana.

“Ne bih rekla da smo kapitalizirali, ali da je vidljivo i da smo uspjeli pokazati koliki je otpor među građanima. Mi smo u raspravi čitali poruke građana u realnom vremenu, htjeli smo pokazati HDZ-ovcima: ako ne vjerujete nama, jel’ vjerujete građanima”, istaknula je Sandra Benčić iz Možemo.

Kome će građani u konačnici povjerovati znat ćemo tek kad se iz izbornih kutija istresu i prebroje glasove. Kada će to biti – vjerojatno još nije odlučio ni sam premijer. Jer na tu odluku sada bitno utječu i određeni faktori koje ne može kontrolirati.

