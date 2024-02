Oporba žestoko napala Plenkovića zbog EPPO-a: “Svjesno riskira sankcije za Hrvatsku!”

Podijeli :

Saborska oporba žestoko je u petak kritizirala izjavu premijera Plenkovića da je zapanjen što se glavna europska tužiteljica usudila komentirati njegovu izjavu o EPPO-u, uz ocjenu da je u panici i nervozan jer ne može kontrolirati istrage EPPO-a pa se ponaša kao balkanski autokrat.

Davorko Vidović (Socijaldemokrati) ocijenio je kako agresivna izjava premijera Plenkovića upućena glavnoj europskoj tužiteljici Lauri Kövesi, kao i izjava Plenkovićevog odabranika za glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića da nam EPPO ne treba, upućuju na sustavni pokušaj da se iz Hrvatske protjeraju svi oni koji bi proganjali korupciju, a nisu pod direktnom kontrolom Vlade.

Smatra i da je to pokušaj bildanja suverenizma jer prvi puta čujemo europejca Plenkovića da udara na jednu europsku instituciju, te ističe da je to loša poruka koja ide u prilog orbanizaciji Hrvatske.

Mirela Ahmetović (SDP) ističe da su zapanjeni kojom lakoćom Andrej Plenković prijeti glavnoj europskoj tužiteljici, a prijetio je jer je taknula u kriminalno gnijezdo njegove omiljene ministrice.

Panični ispad

“Njegov panični ispad predstavlja izravno miješanje u funkcioniranje pravnih institucija, više ne samo hrvatskih nego i europskih institucija. Za ovakvo narušavanje vladavine prava sankcije su već podnijele Poljska i Mađarska, pa premijer vrlo svjesno i namjerno riskira takve sankcije i za Hrvatsku, stavivši na kocku sudbinu građana Hrvatske kako bi zaštitio svoje kriminalce, pa možda i sebe osobno”, upozorila je.

Jučer je više nego ikada postalo jasno zbog čega je Plenković inzistirao na imenovanju njihovog dečka jer misli da će ga moći nazvati i reći mu kako će postupiti, kazala je.

“Ono ‘halo, Zlata’ prelazi u ‘halo, Ivane’, ali se preračunao i neće biti ‘halo, Laura’. To je ono što je Plenkovićev problem i zbog čega se on ponaša kao ranjena zvijer i napada”, poručila je, dodavši da je to nikada viđena manifestacija Plenkovića kao balkanskog autokrata, a ne više onog umjerenog Europejca.

Sandra Benčić (Možemo!) smatra da je Plenković napao europsku tužiteljicu jer je zastrašen od mogućnosti istrage oko Geodetskog fakulteta i umiješanosti ministrice kulture, ali i zbog izborne kampanje.

“Postalo mu je jasno da ne postoji u križaljci na europskoj razini i da mora ići na treći mandat u Hrvatskoj, a taktika za treći mandat je ta da pokušava od imidža dobrog briselskog dečka ići u desno i napadati europske institucije kao dokaz svog suverenizma”, ocijenila je.

Ogromna nervoza

To je, dodaje, toliko providno da to nitko u ovoj zemlji ne može povjerovati, jer svi znamo kako se Plenković postavlja oko interesa RH, uglavnom nikada nikako, a sada bi se htio pokazati kao nekakav suveren premijer. No, to ne radi na predsjednici EK ili nekom povjereniku nego na europskoj tužiteljici, onoj koja mu može nanijeti političku štetu zbog istraga i u tome treba tražiti motive za njegovo ponašanje, mišljenja je.

Nikola Grmoja (Most) naglašava da vidimo ogromnu nervozu kod Plenkovića u vezi s istragom u Ministarstvu kulture i vezano uz ministricu Obuljen.

“Da je tu sve čisto, pametan premijer bi rekao da pušta institucije, u ovom slučaju EPPO, da odradi svoj posao i utvrdi ima li kakvih nezakonitosti, ali on se noktima grebe da se DORH dokopa tog predmeta i da ospori nadležnost EPPO-u. To pokazuje da nešto žestoko smrdi u tom slučaju i da se Plenković nečega boji i ponaša potpuno iracionalno”, istaknuo je.

Dodaje i da Plenković misli da s europskom tužiteljicom može kao sa Zlatom ili s Turudićem kojeg je sada imenovao, no, ovo sigurno neće dobro završiti po Plenkovića i nema mu spasa.

Davor Dretar (DP) kaže da je jasno da Plenkoviću ne odgovara Laura Kövesi jer on ima svog čovjeka Ivana Turudića. “I sada će sigurno nastaviti preko njega sa svojim dosadašnjim aktivnostima, a to će biti već postojeći, pa i pojačani pritisak na hrvatsko pravosuđe i naravno da se sve to što se zbiva, što se zbivalo i što će se zbiti, pomalo zatrpava pod tepihe”, napominje.

Skandalozna izjava

Dalija Orešković (SSIP) istaknula je da je Plenković poručio “auf wiedersehen” (doviđenja) građanima koji nisu dio HDZ-a ovog legla, opoziciji, a sada i europskim tužiteljima.

On, napominje, nema problem da ured EPPO-a postoji u Hrvatskoj, ali ima problem kada taj ured počne istraživati njega i njegove ministre.

“No, Plenkovićeva skandalozna jučerašnja izjava ‘držite prste dalje od predmeta koji ugrožavaju moju vlast’, je najbolja stvar koju je Plenković u osam godina napravio za Hrvatsku jer je napokon skinuo masku.

To je najbolja stvar u osam godina totalitarne i autoritarne vladavine i Andrej Plenković je gotov, za njega više nema budućnosti ni u Hrvatskoj ni u Europi. “Auf wiedersehen” tebi i tvojoj Vladi za ovu vlast”, poručila je Orešković.

Dario Zurovec (Fokus) smatra da svi organi reda, a pogotovo europski istražitelji, trebaju funkcionirati neovisno pa ako je premijer ukrao tuđi novac, on treba biti zatvoren.

“Konsterniran sam premijerovom izjavom jer ne može prozivati europsku tužiteljicu ili bilo koga tko hoće provjeriti kako se troši europski novac jer u europski budžet ulažu hrvatski građani, ali i ostali porezni obveznici u EU. Naravno da ti ljudi žele vidjeti kako se novac koji ulažu u zajedničku kasu troši u Hrvatskoj. Ako se ne troši pravilno, naravno da ga morate vratiti, a osobe odgovorne za to moraju odgovarati”, poručio je.

