“Ako smo mi tako slabi, neka HDZ ide na izbore, pokaže tu veliku moć i potuče nas”

Burnu sinoćnju raspravu o raspuštanju Sabora koja je trajala čak 14 sati u N1 Studiju uživo kod Sandre Križanec komentirala je saborska zastupnica Glasa Anka Mrak Taritaš.

“Mislim da je ova rasprava pokazala razlog zašto se zalažemo za raspuštanje Sabora. Mi smo već tražili nekoliko različitih rasprava – interpelacije, opozivi ministara… Vadila se razna teška artiljerija, HDZ-ovci dovode šalabahtere pa netko to pretvori u monolog, drugi u pjesmicu il nešto drugo, ali ovaj su put koritšene jako teške riječi i pokazalo se zašto se treba raspustiti Sabor, dokle je došao HDZ i na što je sve spreman. Ako smo mi kao oporba slabi, loši, neinventivni, onda neka idu na izbore, neka pokažu tu veliku moć, neka nas potuku i završimo priču”, rekla je Anka Mrak Taritaš.

No još uvijek se ne zna kad će biti parlamentarni izbori, kalkulira se s 12. svbinjom, no Mrak Taritaš smatra da će ipak biti kasnije..

“Prije godinu dana sam rekla, da ako bih trebala kuvertirati, da mi se čini da bi izbori mogli biti na zadnji mogući ustavni datum, tamo u rujnu. Vladajući su se jučer busali ‘mi ćemo odlučiti’. Nećete, premijer će odlučiti. Ni oni još ne znaju datum jer im on nije rekao. Sigurna sam da sad neće glasati za raspuštanje. Pa onda su još blizu i europski izbori, koji su u lipnju. Sad je sve na stolu. Mislim da ćemo doći do toga da će kampanja biti vruća, ljetna”, rekla je.

“Izbori su matematika, na kraju dođe nesretni gospodin D’Hondt…”

Što se pak tiče predizbornih pozicija i koalicija, Mrak Taritaš kaže da je Glas građansko-liberalni savez i da mogu pripadati sve od centra lijevo.

“Razgovarala sam s gospodinom Grbinom još prije i sigurno ćemo se naći u nekoj takvoj opciji. Moje iskustvo kaže da su izbori matematika, na kraju dođe nesretni gospodin D’Hond pa netko dobije više, netko manje. Treba dobro izračunati. Mislim da se više od neka tri bloka od centra lijevo neće moći otrpjeti, bit će pretjerano. Mi ćemo biti jedni od onih koji će ići u taj jedan veći blok”, rekla je zastupnica.

Glas, ali i druge oporbene stranke vladajući optužuju da su na daljinskom upravljanju predsjednika Republike Zorana Milanovića.

“Kad nemate argumenata, onda je to to. Da smo mi 11 malih od Zorana Milanovića, da smo na daljinskom upravljanju. Druga grupa je prebrojavanje krvnih zrnaca, a to me najviše smeta. Neka mi netko kaže po kojoj to mjernoj jedinici mjerrimo domoljublje? Meni se čini da su domoljubi oni koji vole svoju zemlju, zalažu se, odgovorno rade svoj posao, cijelo vrijeme čine neke male korake za dobro zemlje, a ne oni koji lažu i kradu”, kazala je Anka Mrak Taritaš.

