TNT KOMENTAR: Don’t look u rampu na granici

Podijeli :

N1

"Oni koji rade okvire vaših naslova, prikazuju ekstremnu zluradost, u političkom smislu. Netko to radi namjerno. Stojim iza toga, to je zlurado", komentirao je premijer Andrej Plenković naslove koji ga se tiču na N1, uz opasku da to potvrđuje više radosti zbog zatvaranja granica nego što je pokazano u trenucima ulaska Hrvatske u Schengen.

“To mi je dovoljno da razumijem koja je to linija”, dodao je.

Premijer je nervozan. Nakon što je inflacija dobro nagrizla uspjeh ulaska Hrvatske u eurozonu, sada se drma i drugi stup Plenkovićeve godine isporuke – ulazak u schengenski prostor.

Plenković o kontrolama na granicama: “Schengen nije gotov, ali ima problema”

Jer pred superizbornu godinu – važan je dojam. Zato, zatvorite očl, dont look prema granici gdje je rampa opet spuštena, da se niste usudili primjetiti da je u Schengen u ozbiljnom problemu i to ne od ovotjedne slovenske odluke o ponovnom uspostavljanju granične kontrole – nego u najmanju ruku od 2015 godine i velike izbjegličke krize.

Od tog velikog vala koji je bio tek najava brojnih koji će uslijediti – Europska unija do dana današnjeg nije našla ni iole učinkovit i usuglašen odgovor na migracijski izazov. Na tom se pitanju samo bildalo političke mišiće širom Europe, i sada će takav politikantski pristup eksplodirati u kampanji za europske izbore, a i one u Hrvatskoj. Odgovor na odiozne ekstremističke pozive da se šalje vojska na granice koja bi mecima spriječavala ljude da prolaze, ne može biti zatvaranje očiju pred problemima i sve ozbiljnijoj sigurnosnoj krizi.

To da Schengen kakav smo poznavali više ne postoji, ne kaže N1 niti novinari kako bi pokvarili Plenkovićevo slavlje nego kaže ministar susjedne države kao činjenicu o ozbiljnoj sigurnosnoj ugrozi s kojom se valja nositi. Ajmo se konačno početi baviti suštinom a ne dojmom.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Pitali smo Slovence što misle o povratku Schengena: “Dokle god je tako s vaše strane, da se pušta…” Talijanski ministar vanjskih poslova objavio: “Evo zašto smo suspendirali Schengen”