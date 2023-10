Pitali smo Slovence što misle o povratku Schengena: “Dokle god je tako s vaše strane, da se pušta…”

Podijeli :

Ni nepunih deset mjeseci otkako smo proslavili ulazak Hrvatske u Schengen, a kreće ponovna uspostava kontrole na granicama sa Slovenijom. Zasad je to na deset dana, ali moguće i do dva mjeseca.

Iako naša Vlada kaže da to nije suspnezija Schengena, a iz Slovenije poručuju da kontrole neće biti kakve su bile prije nove godine – činjenica je da će se ponekad i ponegdje ponovno vaditi dokumenti i davati na pregled.

Grlić Radman: Nema suspenzije Schengena; Lipavsky: Trebaju nam mjere protiv ilegalnih migracija Imamo brojke: Koliko je migranata stvarno ilegalno ušlo iz Hrvatske u Sloveniju i koliko ih je vraćeno

I kad se mislilo da su postale prošlost, na Bregani su ponovno aktivne rampe. A prije samo deset mjeseci slavilo se njihovo, mislilo se tada, trajno podizanje.

U kućicama koje su dosad bile prazne, sada će opet sjediti policajci. Vraća se i signalizacija.

“Granična kontrola provodit će se ciljano. Provjeravat će se dokumenti za ulazak, ali će policajci provjeravati i sve ostalo što bi moglo upućivati ne terorizam, ektremizam i ostale pojavne oblike”, izjavio je Robert More, iz sektora Granične policije Slovenija.

Stalni policijski nadzor na 12 graničnih prijelaza za sve putnike, pa i one iz trećih zemalja, ali neće se provjeravati svako vozilo.

Na drugih 12 prijelaza moći će proći samo putnici iz zemalja članica Europske unije. Tu policija neće biti stalno. Ali ako zaustavi one koji njime ne smiju proći, bit će kažnjeni.

“Pa ja dosad nisam osjećao neku opasnost od terorizma i to, a ubuduće možda će biti. To bu vreme dokazalo”, rekao je poštar Duško iz Obrežja.

“Za nas to nije toliko, mislim da smo mi premala država da bi to za nas bio neki problem, ali sve je to viša sila”, poručio je Kristijan iz Obrežja.

I na žalost prisutna u Europi. Teroristički napadi u Francuskoj i Belgiji izazvali su val reakcija država koje su pooštrile režim ulaska u zemlju. Ali, ipak nema ni govora o suspenziji Schengena, kaže ministar vanjskih poslova.

Penava: Hrvatska policija je najbolja policija koja postoji, ali netko im je dao upute

“Ovo što će biti u Hrvatskoj, to je desetak dana. To je rezultat, to je domino efekt koji je znači prvo krenuo od Italije koja je, jučer je talijanski ministar vanjskih poslova upravo kazao da je razlog terorističke prijetnje. Italija uvela Sloveniji, a onda je shodno tome Italija uvela Mađarskoj i Hrvatskoj. Prema tome, mi ne možemo govoriti o suspenziji”, poručio je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.

Promjenu će možda najviše osjetiti stanovnici pograničnim mjestima koji nekoliko puta dnevno idu s jedne na drugu stranu. Oni će ipak granicu prelaziti lakše i život im se neće puno promijeniti, obećavaju slovenske vlasti.

“Samo kaj nas opet svi ne poznaju pa moraš stajati, pokazivati. I tak”, požalila se Marija iz Obrežja i dodala kako će joj to malo zakomplicirati život.

“Malo da jer unuku recimo vozim na engleski u Hrvatsku pa onda moraš krenut možda pol vure prije, nikad ne znaš kaj buš na granici zateko, jel bu kakva gužva i tak.”

Na točki između Hrvatske i Slovenije gospodin Zlatko živi punih 50 godina. Pa je njegova kuća česta ruta onih koji traže sreću negdje u Europi.

Pupovac napustio sjednicu zbog Grmoje: Ne dao Bog da vi budete ministar

“Puno ljudi dolazi, svakakvih. I nikad ne znaš tko je među njima. I sad kontrola je stvarno potrebna. Jer ovi ilegalni koji dolaze, nikad ne znaš. Svatko može biti. I sad kak su ovi počeli s prijetnjama… onda to stvarno ima razloga”, poručio je Zlatko iz Bregane.

Svi koji žive u blizini granice moći će koristiti manje granične prijelaze, poput onog na Bregani. Bosiljka i Slavko zadovoljni su novim režimom. Granični prijelaz, ali i sve što se oko njega događa, vide iz svog dvorišta iz Slovenske Vasi.

“Mi smo primijetili ovih sad osam, deset mjeseci otkad nema granice da je tu šetnja ko na Stradunu u Dubrovniku. Oni izlaze, ulaze… ja sam neki dan išla na groblje tu dole, 30 ih je policija stavljala u kombi”, rekla je Bosiljka iz Slovenske Vasi.

“Dokle god je tako s vaše strane, s hrvatske, da nema kontrole, da se pušta… to mora biti. Obavezno”, kaže Slavko.

Slovenska policija očekuje gužve na graničnim prijelazima, ali kako kažu, učinit će sve da se one smanje. Trenutne mjere vrijedit će do 30. listopada, a onda se mogu ili ukinuti ili produžiti, najduže do dva mjeseca.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Što će sada Plenković? Suci Vrhovnog suda doslovno su mu pokopali Lex AP Superhrana koju trebate uvrstiti na jelovnik čak i ako štedite