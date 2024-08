Drama na Jadranu: Putnik pao u more s kruzera, u tijeku potraga

Podijeli :

N1

U tijeku je potraga za putnikom koji je pokraj otočića Jabuka pao s kruzera Explorer Of The Seas u more.

Na moru su vidljive brodice koje vjerojatno pomažu u potrazi, piše Dubrovački dnevnik.

“U tijeku je potraga u kojoj sudjeluje i policija, a koordinira ju središnjica za traganje i spašavanje na moru. Policija će istražiti i što se dogodilo”, kažu u policiji.

Više informacija znat će se tijekom dana.

Prije nekoliko dana kruzer je bio u Dubrovniku, a u podne je trebao uploviti u Zadar.

Index javlja da je u more pao muškarac koji nije hrvatski državljanin već stranac.

“Roditelji su došli provjeriti jesam li ja čovjek u moru”

“Trenutno sam na brodu, svi možemo samo nagađati što se dogodilo, ali jučer i noćas je na brodu bilo jako, jako vjetrovito. Probudio sam se u 4 ujutro kad su moji roditelji došli provjeriti da nisam ja čovjek u moru”, napisao je jedan putnik s broda. “Kruzer i čamci s njega te lokalne brodice koje pomažu potrazi formirali su liniju u moru široku Također na ovom brodu imaju nekoliko lokalnih brodova s ​​obje strane i oko 6 brzih spasilačkih porinuća. Formirali smo liniju u moru široku oko 3 i nešto kilometara i češljamo područje. Ipak, 7 ili više sati u moru, šanse nisu velike. Ako je osoba pala s 12. palube, tada bi osoba snažno udarila u vodu, to je pad s oko 25 metara”, napisao je drugi putnik.

Ovo je kruzer s kojega je muškarac pao u more:

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Kreće novi toplinski val, temperature idu do 40! Pogledajte koliko će trajati Iz ljekarni se povlači poznati lijek za koji nema zamjene