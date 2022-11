Dretar: Svakoj obitelji 100 eura mjesečno po djetetu do njegove 18. godine

Podijeli :

Izvor: N1

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Davor Dretar gostovao je u Newsroomu u kojem je komentirao aktualna poskupljenja, rad nedjeljom te sufinanciranje obitelji s djecom kako bi se poboljšalo demografsko stanje u Hrvatskoj.

“Poskupljenje vode za 20 posto nije poskupljenje samo za građane nego i za sve pravne subjekte, sve tvrtke koje imaju poslovanje na području Zagreba. To je opterećenje za poslovni uspjeh svih zagrebačkih tvrtki. Već moramo kupovati plave vrećice čijom bi se kupnjom trebao sufinancirati odvoz smeća u Zagrebu, dok općom uplatnicom moramo plaćati izmišljeni osnovni dio. No, računi za odvoz smeća su i dalje isti, a mi moramo kupovati misteriozne plave vrećice”, rekao je.

Komentirao je i mjesečno sufinanciranje obitelji s djecom.

Navodi kako je Domovinski pokret došao do opće ideje da se svakoj obitelji s prebivalištem u Hrvatskoj po djetetu mjesečno isplaćuje 100 eura.

“No, to ne smije biti nikakav oblik jednokratne isplate i socijalna pomoć nego to mora postati standard u svim godinama ispred nas. Cilj ovog amandmana je demografska obnova Hrvatske i zadržavanje svih ljudi koji žive u Hrvatskoj. Do izdvojene brojke od 800 milijuna eura došli smo skidajući novac s čak 19 proračunskih pozicija koje je vladajuća koalicija stavila u proračun. Svaka bi obitelj dobivala 100 eura mjesečno za svako dijete do 18 godina”, rekao je Dretar te je dodao: “Ta mjera može i mora naći novac. Ova Vlada mora shvatiti da moramo zaustaviti demografski krah”.

Navodi da je tu jedino problematično pitanje na koji način podijeliti novac obiteljima.

“To bismo sve lako izračunali kad bismo imali poziciju s koje možemo reći građanima da ostanu u Hrvatskoj. Ne možemo u isti koš staviti imućnu obitelj s jednim djetetom gdje su roditelji uhljebi HDZ-a i jednu obitelj s više djece na minimalcu. Umirovljenici su osim obitelji s više djece, najugroženija skupina u Hrvatskoj. Mirovine hrvatskih branitelja su također zapanjujuće niske”, rekao je saborski zastupnik.

Navodi da novac koji se sad izdvaja za umirovljenike nije ni približno dovoljan.

“Kad Vlada nešto da, uvijek kažu mi smo dali. To nije isto kao kad baka da unuku sto kuna za čokoladu. To je bakin novac. Kad Hrvatska daje novac, ona to daje od poreznih obveznika. Danas u medijima možemo vidjeti da se za spajanje jedinica lokalne samouprave nije javio nitko, samo 11 općina za funkcionalno spajanje”.

Navodi da smanjenje broja općina neće proizaći iz toga što će netko reći evo vam 500 tisuća eura, to je stvar političke odluke i odgovornosti.

“Dok je mješovita vlada Andreja Plenkovića na sceni, to se ne neće dogoditi. Svjesni smo da moramo napraviti neke rezove, pa premda to značilo gubitak vlasti. Gradove treba okupiti u veće administrativne cjeline. Ne vidimo problem u ukidanju županija i formiranju većih. Svi smo vidjeli prije nekoliko dana da su sredstva za razvoj Slavonije, Baranje i Srijema završili u džepovima stranačkih pajdaša koji su gradili hotele po obali”, rekao je.

Porez na ekstraprofit je kao i sve drugo samo još jedan mali politički manevar vlade Andreja Plenkovića kojim će se polarizirati javnost.

Smatra da se ekstraprofitom, neke kompanije trebaju dodatno oporezivati, ali neke ne.

“Ako je netko ostvario bolji profit nego u dvije godine kad je bio covid, pa kako je pošteno sad ga dodatno opaliti po džepu? U odnosu na postojeću satnicu, rad nedjeljom koji će biti plaćen 50 posto više, i nije baš neko povišenje”, rekao je te dodao: “Ne treba ograničavati rad nedjeljom, nego treba natjerati poslodavce da ga adekvatno plate. Mi smo na strani poduzetništva. Rad nedjeljom da – ali pošteno ga platiti”.

Za kraj kaže da su političari u Hrvatskoj istovremeno i precijenjeni i podcijenjeni.

“Političar u Hrvatskoj mora biti dobro plaćen, ali samo pod jednim uvjetom – da odrađuje svoj posao”, zaključio je.

