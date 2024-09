Državne nekretnine reagirale zbog izjava Maje Đerek u TNT-u

Podijeli :

N1

Zbog izjava Maje Đerek u Točki na tjedan s Natašom Božić koja je u programu N1 televizije emitirana 22. rujna reagirali su iz Državnih nekretnina.

Iz Državnih nekretnina kažu da je Đerek u emisiji iznijela netočne i nepotpune informacije koje ozbiljno narušavaju i štete reputaciji i poslovanju trgovačkog društva Državne nekretnine d.o.o.

“Na početku emisije gošća Đerek komentirajući presudu Županijskog suda u Šibeniku povodom radnog spora s Državnim nekretninama navodi: ‘Dakle, već sada počinju odugovlačiti taj moj postupak povratka na posao. Ne žele čak ni presudu preuzeti. … Mene ne bi čudilo da pokušaju na bilo koji način izvršenje te pravomoćne presude ili odgoditi ili onemogućiti pa čak i da me pokušaju staviti na najniže pozicije kako ne bih mogla doći do bilo kakve dokumentacije… Ja se na posao vraćam, od toga odustati neću, pravomoćna presuda je tu i svakako bilo kakve situacije da se dogode, nezakonitosti i ona ogromna financijska šteta na koju sam ja ukazivala i ukazujem već godinama će biti prijavljivana“ te zatim u emisiji nastavlja dalje: ‘…Država ima praznih nekretnina, ja ću krenuti od dva poslovna prostora u centru Zagreba zbog kojih sam ja dobila otkaz.’

Iznesene tvrdnje su netočne. Interpretacije gđe Đerek o zakonom propisanim rokovima za postupanje po presudama kao i izneseni razlozi otkaza subjektivne su prosudbe koje želi prikazatikao relevantne činjenice. Državne nekretnine će postupiti po prvostupanjskoj presudi koja je potvrđena presudom Županijskog suda u Šibeniku. Prvostupanjska presuda u radnom sporu donesena je u korist gđe Đerek iz formalnih razloga, budući da sud nije prihvatio izrečene opomene pred otkaz kao formalno važeće. Bitno je za reći da je pravomoćnom presudom u drugom postupku već utvrđeno da gđa Đerek nije bila prijaviteljica nepravilnosti te stoga to nije bio razlog otkaza, nego njezino skrivljeno ponašanje”, navode iz Državnih nekretnina.

Podsjećaju i na izjavu Maje Đerek o poslovnim prostorima u ulici Frane Petrića, bivši caffe bar Flores, i u Dežmanovom prolazu 2, isto jedna parfumerija.

“Ti poslovni prostori su pečaćeni i ja sam izračunala da je u tih četiri i pol godine otkada se Banožić derao na mene i otpečatio te poslovne prostore država izgubila za ta dva poslovna prostora samo preko 730 tisuća eura da smo išli po nekakvoj najnižoj cijeni na javni natječaj. Oni te prostore ne žele dati u javni natječaj, kao besmislicu govore da su unutra ostale stvari bivšeg korisnika. Ja se pitam za koga oni to čuvaju?“, rekla je Đerek u emisiji.

“Tvrdnje su netočne, i matematički i pravno. Tvrtka Državne nekretnine nije iznad sudova Republike Hrvatske i ne može biti u toj poziciji. Navedeni poslovni prostori fizički nisu mogli biti zakupljeni posljednje četiri i pol godine, nisu bili u posjedu tvrtke i predmetom su sudskih postupaka. To javno dostupna i poznata informacija. Tvrtka je u posjed prostora u Dežmanovoj ulici stupila po ispunjenju pravnih pretpostavki u lipnju prije dvije godine, no prostor je i dalje opterećen sudskim postupcima te nije slobodan od tuđe imovine. Prostor u Petrićevoj ulici predmetom je sudskog postupka, gdje je tvrtka dobila prvostupanjsku presudu za smetanje posjeda, no drugostupanjska je u tijeku te naglašavamo da nismo u posjedu prostora. Tvrtka ne može dati u natječaj poslovne prostore koje ne posjeduje. Sudski postupci u kojima Državne nekretnine tuže korisnike, ali i oni tvrtku ili RH, dugotrajni su, a njihova dinamika i ishod stvar su sudova. Tvrdnja da tvrtka ne želi prostor dati na natječaj nije točna, davanje dvaju navedenih prostora u zakup ne ovisi o željama tvrtke već o odlukama sudova. Dakle, oba će prostora po ispunjenju pretpostavki biti predmetom redovitog javnog natječaja, kao što je to bio i prostor u Tomićevoj ulici u Zagrebu 2022.”, kažu iz Državnih nekretnina.

Dalje navode izjave Maje Đerek o praznim stanovima.

“‘… preko osam godina država nije imala niti jedan natječaj zanajam. Ti stanovi stoje prazni’, zatim voditeljica emisije Božić postavlja pitanje: ‘Zašto stoje prazni, jesu li oni neuređeni?’, a gošća nastavlja: ‘Ja ne znam zašto stoje prazni… …Izračunala sam da ti prazni stanovi recimo, da su ih dali u zakup, Državne nekretnine, da uzmemo povlaštenu cijenu od 300 eura za stan, povlaštena u odnosu na tržište, Državne nekretnine bi godišnje tri, tri i pol milijuna eura uprihodile”.

“Da bi informacija o natječajima i praznim stanovima bila cjelovita i točna, potrebno je istaknuti kako je tvrtka Državne nekretnine zakonski od 2024. ovlaštena raspisivati natječaje za najam, a ne u posljednjih osam godina. Prema Zakonu o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu RH, koji je u primjeni od početka godine, ukupan portfelj tvrtke povećan je za 45%, što je utjecalo i na povećanje stanova pa tako i praznih kojima upravlja tvrtka. Odnosno, u 2024. upravlja s više

od 7.000 stanova, a u rujnu su prazna 994 stana, od kojih su 132 u suvlasništvu s drugim fizičkim osobama i suvlasništvima tvrtka ne raspolaže samostalno. Nadalje, stanovi su prazni iz nekoliko razloga: zaprimljeni su kao prazni i neuvjetni, korisnici su predali stan natrag u posjed, prazni su nakon smrti korisnika ili su korisnici deložirani po sudskim presudama za iseljenje. Zaključno, kako je već javno poznato, tvrtka planira aktivaciju praznih stanova, a natječaji za najam nisu jedini način aktivacije odnosno raspolaganja praznim stanovima. Postoji i potreba opće države za praznim stanovima pa se dio planira iskoristiti i za zaštićene najmoprimce, kako što je dio već iskorišten za privremeni smještaj stradalnika potresa, a uz sve već navedeno dodatni načini aktivacije su razvrgnuća i prodaja”, navode iz Državnih nekretnina.

“Na kraju emisije gošća je ustvrdila: ‘Što se tiče samih Državnih nekretnina u koje bi se ja trebala vratiti, ja bih rekla, evo koliko čujem, tu je nastavljen ‘business as usual’, da se ništa nije promijenilo, koja bi im onda bila poanta da odugovlače moj povratak na posao, zašto se onda toga svega boje. Ne samo to, nego imamo jedan, kao što sam rekla, priljev tih poslušnih kadrova, tako je na moje radno mjesto bila stavljena jedna gospođa, vjeroučiteljica, pozvana je radna inspekcija, utvrdila da ona nema uvjete jer se tu radi o milijunskim ugovorima za državu, nakon toga sam čak i tužena za klevetu, iako je to inspekcija potvrdila. Gospođa Mirela Habijanec koja je došla na čelo, jednostavno je promijenila sistematizaciju i stvorila uvjete. Dakle, uvijek se radi o tome da si drže ljestve i da im je jedina referenca poslušnost.”

U tvrtki se ne mijenja sistematizacija da bi se stvorili uvjeti za gđu Đerek ili ikoga drugoga, kako to tumači sama Đerek i nastupu u emisiji, već je javno poznato i lako dostupno da su reorganizacija tvrtke i definiranje poslovnih procesa, posljedično i sistematizacija radnih mjesta, učinjeni nastavno na novi zakonodavni okvir upravljanja nekretninama koji je stupio na snagu u prosincu2023., a nova sistematizacija u siječnju 2024. čime su stvoreni preduvjeti rada za razvrgnuća i prodaju stanova i poslovnih prostora. Fokus tvrtke i aktualne Uprave nije na pojedincu, već na efikasnom i zakonitom upravljanju nekretninama, o čemu govore i financijski podaci. Samo u 2023. od nekretnina kojima tvrtka upravlja zajedno s davanjima slilo se u proračun RH blizu 9 milijuna eura, ostvareni su rekordni prihodi od upravljanja nekretninama iznosa 16,8 mil. eura, a realizirano je i 8,6 mil. eura ulaganja u nekretnine čime je poboljšana njihova vrijednost.

Zaključno, gđa Đerek nije prisutna u Državnim nekretninama četiri godine te u osobnoj promocijiu javnim nastupima koristeći netočnu frazu ‘business as usual’ poslovanje tvrtke prikazuje neobjektivno i netočno, parcijalno tumačeći propise i pokazujući neznanje o tvrtki”, stoji u reagiranju Državnih nekretnina koje potpisuje članica Uprave – direktorica Društva Mirela Habijanec.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.