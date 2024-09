Zviždačica Maja Đerek vraća se na posao u Državne nekretnine

Podijeli :

Zvonimir Barisin/PIXSELL

Nakon četiri godine sudske bitke, Županijski sud je donio pravomoćnu presudu: zviždačicu Maju Đerek moraju vratiti na njen posao u Državnim nekretninama. Đerek je danas primila presudu i poručila da se svakako vraća na posao u ovu državnu tvrtku.

Otkaz joj je dala bivša ravnateljica Renata Sabo zbog skrivljenog ponašanja, odnosa prema kolegama i neizvršavanja naloga. Županijski sud u Šibeniku sada je potvrdio prvostupanjsku presudu suda u Zagrebu da Đerek treba vratiti u roku osam dana na mjesto direktorice sektora za poslovne prostore ili ako je to mjesto ukinuto, na odgovarajuće mjesto sukladno njenim kvalifikacijama.

Đerek je smatrala da bivša direktorica vodi štetnu politiku i pogoduje, a o tome je pisala i tadašnjem ministru koji joj je bio nadređen, ali nije se ništa promijenilo. Nakon otkaza, Đerek je podnijela opsežnu kaznenu prijavu o svim nepravilnostima. Među ostalim, ona je zaslužna što je javnost doznala da si je bivši ministar Mario Banožić dodijelio neprimjereno veliki stan u Zagrebu, ona je otkrila i da je tvrtka odmah išla obnavljati stan u kojem živi predstojnik premijerova ureda Zvonimir Frka Petešić, otkrila je i kako je bivši ministar Banožić pogodovao obitelji koja je bespravno koristila lokale u Zagrebu i imala milijunski dug.

Prijavila je i kako se bratu bivše zamjenik HDZ-a Milijana Brkića, Jozi Brkiću nije naplaćivala zakupnina za brojne državne prostore koje je zauzeo, intervencije sadašnjeg glavnog tajnika HDZ-a Krunoslava Katičića za jednog zakupnika, nepravilnosti i pogodovanja u javnoj nabavi…

U međuvremenu je, nakon brojnih afera koje je otkrila Đerek, Vlada zamijenila direktoricu Sabo. Za kaznenu prijavu koju je USKOK-u podnijela prije dvije i pol godine još nema nikakvih pomaka, ne zna se je li odbačena ili izvidi još traju. Đerek je bila pročelnica za imovinu u Splitu, ali se burno razišla s gradonačelnikom Ivicom Puljkom, piše 24sata.

“HDZ-ovo pravosuđe je uložilo iznimne napore…”

Đerek je poslala i pisani komentar na pravomoćnu presudu koji donosimo u cijelosti.

“Četiri duge godine je HDZ-ovo pravosuđe razvlačilo moj očito nezakoniti otkaz kojeg mi je uručila HDZ vrhuška. Danas sam konačno zaprimila pravomoćnu sudsku odluku da je moj otkaz u Državnim nekretninama bio nezakonit i da me Državne nekretnine moraju vratiti na posao.

Voljela bih reći da je pravda zadovoljena, ali to bi bila potpuna laž. HDZ-ovo pravosuđe je uložilo iznimne napore da spriječe moj povratak na posao, da me egzistencijalno i zdravstveno unište, a sve s ciljem da kupe vrijeme kako bi se slegla prašina i zaštitili premijerovi suradnici. Ovo nažalost nije pravda, nego najbolji dokaz da živimo u Republici AP. U zemlji gdje je postalo normalno da bliski premijerovi suradnici potkradaju državu za ogromne novčane iznose, a da kaznu snosi onaj koji to nije htio raditi i koji nije htio šutjeti.

Konačne sudske odluke ne bi bilo da nisam sa svime izašla u medije i da nije bilo velike podrške građana iz cijele Hrvatske. Na tome sam izrazito zahvalna, ali i tužna jer to dobar pokazatelj u kakvoj zemlji živimo. U zemlji gdje HDZ vrhuška sve gleda kroz prizmu političkog oportunizma te manipulira s pravnim sustavom kako njima odgovara u pojedinom trenutku.

Postavlja se pitanje – zašto kaznene prijave koje sam prije tri godine podnijela protiv najbližih Plenkovićevih suradnika i dalje skupljaju prašinu u USKOK-u i DORH-u ? Pravosudne institucije rade po diktatu Andreja Plenkovića pa svojom svjesnim neradom štite financijske malverzacije i nekretninska mešetarenja Banožića, Katičića i Frke-Petešića u tvrtki Državne nekretnine.

Bez obzira što me žele spriječiti da se vratim na svoje staro radno mjesto gdje sam imala uvid u poslovanje tvrtke – vratit ću se na posao kako bih svjedočila što je sve napravljeno u Državnim nekretninama protekle četiri godine dok sam bila odsutna. Prema saznanjima koje imam, kolo su nastavili voditi pojedinci povezani s HDZ-om i nastavljen je business as usual. O svemu ću nastaviti obavještavati javnost jer se radi o milijunskim iznosima i našoj zajedničkoj imovini.

Nećemo im dozvoliti da sve to samo tako prođe.” napisala je Đerek.

