“Državni inspektor je HDZ-ovac, ljudi sa svojim firmama se boje politički angažirati”

Podijeli :

Splitski gradonačelnik i prvi čovjek stranke centar Ivica Puljak gostovao je u Novom danu gdje je s našim Domagojem Novokmetom komentirao prepucavanje koje je preko vikenda izmijenio s HDZ-om, a osvrnuo se i na svoju odluku da do kraja godine sve nedjelje proglasi sajamskim danima.

Podsjetimo, premijer Andrej Plenković ironično je Puljkovu odluku o proglašenju sajamskih dana nazvao briljantnom te rekao da očekuje od njega da predvodi svaku procesiju, da bi mu Ivica Puljak na to odgovorio upitom zna li on uopće za sedmu Božju zapovijed. No, ni tu nije bio kraj prepucavanju pa se potom oglasio i HDZ-ov Ante Sanader koji je Puljka pitao je li upoznat s trećom Božjom zapovijedi.

U jednom hrvatskom gradu do kraja godine proglasili sajamske dane Plenković odbrusio DP-u: “Briljantno priopćenje, a logički slijed im je još briljantniji…”

Komentirajući prepucavanje Ivica Puljak je u Novom danu rekao:

“Plenković je prvi spomenuo vjeru, a to me onda podsjetilo da mi predstavljamo dvije različite Hrvatske. Ja sam rođen u Jugoslaviji gdje sam proveo djetinjstvo i mladost, tad sam bio vjernik, a kad sam postao znanstvenik, nisam mogao pomiriti znanost i vjeru, ali sam zadržao sve one vrijednosti koje sam naučio kao vjernik i danas se zovem humanistom, a u biti mislim da su vrijednosti humanizma vrlo slične onima kršćanstva. Da sam bio oportunist u politici, možda ne bih napravio takav iskorak jer to nije bilo popularno, dansa je popularnije biti vjernik. Dok je Plenković napravio suprotnu stvar, on je u Jugoslaviji živio u drugom okruženju, a onda je naglo postao vjernik kad se učlanio u HDZ. Mislim da je on vjernik iz oportunizma, mislim da je on predvodnik licemjera u našem društvu. Vidjelo se i po komentarima, ljudi puno više cijene iskrenost nego licemjerstvo. Mislim da je Plenković predvodnik licemjerne Hrvatske, zbog njega smo danas na začelju Europe i to licemjerstvo, taj preokret koji su mnogi političari doživjeli, da su postali vjernici, domoljubi, demokrati, sve po potrebi.”

Dotaknuo se odluke Vlade da uvede pravilo od samo 16 radnih nedjelja godišnje za trgovce, istaknuvši da je ovaj posljednji vikend, zbog velikih gužvi, pokazao da se ne radi o dobroj odluci. Po njegovom mišljenju, treba omogućiti rad onima koji to žele, a pritom ih treba prikladno nagraditi s povećnim plaćama, rekao je Puljak. Istaknuo je da se to posebno odnosi na turistička mjesta u kojima je puno gostiju.

“Da HDZ nije bio na vlasti, imali bismo i 1000 eura veće plaće”

Na pitanje kako komentira činjenicu da građani žive sve lošije dok premijer neprestano iznosi argumente kako Hrvatska ide naprijed, Puljak je rekao da on samo iznosi podatke koji mu odgovaraju.

Puljak oštro odgovorio Plenkoviću: “Znate li vi koja je sedma Božja zapovijed?” Puljak prozvao Plenkovića: On nije vjernik od uvjerenja, nego vjernik od zanata Sanader prozvao Puljka zbog trzavica s Plenkovićem: “Podsjećamo na 3. Božju zapovijed”

“Mislim da znamo kako se građani osjećaju, plaće su nam male, na začelju smo Europe, a počeli smo kao perspektivna zemlja. Umjesto da su nas u vrijeme rata motivirali da razvijamo zemlju, bili su prvi predvodnici krađa, pretvorbi i svega lošeg, i sve što je HDZ loše napravio zadnjih 30 godina, uzrokovalo je da građani žive lošije. Da HDZ nije bio na vlasti, mi bismo imali od 500 do tisuću eura veće plaće. HDZ je na čelna mjesta institucija postavio svoje ljude, mahom nesposobne, ali samo jer su članovi stranke, i nijednu reformu nije napravio tako da se imamo šanse razvijati. Cijeli sustav kako je postavljen, kako se gradovi financiraju, instrumenti koje imaju, zaista je loš. Ne možemo ni lokalne sredine razvijati kako treba”, rekao je pojašnjavajući kako su to gradovima vezane ruke, pogotovo s obzirom na činjenicu da se Vlada hvali da će poreznom reformom dobiti više ovlasti:

“Svi gradovi žive na minimumu financijskih mogućnosti, jedva svi uspijemo novcima Vlade osnovne servise zadovoljiti, a teško gradimo infrastrukturu koja je potrebna za razvoj. Umjesto da Vlada omogući, primjerice oproštaj PDV-a na infrastrukturne projekte – škole, ceste, vrtiće i sl. – i da se tako pomogne gradovima koji rade više insfrastruke za građane, nije se usvojilo. Tražili smo da se pojednostavni gradnja infrastruktrue. Za jednu lokalnu cestu treba 30 godina zbog pustih zavrzlama dok je za državne ceste puno jednostavnije. U gradovima praktički nemamo nijedan instrument razvoja. Moramo moliti državu da nam dopusti nešto napraviti na obalnom pojasu, nemamo ni inspekciju.”

Objasnio je i zašto smatra da se građani boje politički angažirati:

“Zato što je HDZ, na primjer, postavio za glavnog državnog inspektora člana HDZ-a. Kako se osjećaju ljudi koji imaju svoje firme, a žele se politički angažirati? Tako da će im sutradan osvanuti inspekcija i zatvoriti tvrtku? Kako se osjećaju kad se govori o glavnom državnom odvjetniku i da se postavi netko blizak HDZ-u? Kako se ljudi koji se žele politički angažirati sutra osjećaju? Tako da se boje, a strah u demokratskoj državi kao što je Hrvatska, najporaznija je činjenica koju sam doživio u politici. Sloboda djelovanja, naročito intelektualaca i svih ostalih, treba biti neupitna. U Hrvatskoj sloboda nije neupitna. HDZ je zarobio ovu zemlju i drži je u pokornosti kroz sve politike koje su implementirali.”

Zbog svega toga, istaknuo je, smatra da bi izbor glavnog državnog odvjetnika bilo bolje ostaviti nakon izbora.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Hrvat otišao kupiti automobil u Srbiju pa ostao iznenađen: “Ovo nisam doživio u svojoj zemlji” Kupio je apartmansko naselje za 4 milijuna dolara i poklonio ga samohranim majkama koje nemaju dom