Podijeli:







Izvor: N1

Državni tajnik u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, Frano Matušić, komentirao je navode da arapski investitor želi kupiti udjele Sberbanka u Fortenovi.

Reći ću vam ono što u ovom trenutku mogu reći i saznanja koja imamo. Prvo, nismo uopće znali za ovu transakciju koja se dogodila 31. listopada i niti jedno državno tijelo niti Vlada nisu bili uključeni u ovu transakciju koja se, izgledno, dogodila u Rusiji, rekao je Matušić.

VEZANE VIJESTI Šeik neće moći preuzeti udio u Fortenovi? Čuraj: Nisu nas tražili nužne dozvole N1 doznaje: Šeik već razradio pet koraka za kupnju Fortenove

“Do 31. listopada je bilo moguće otkupiti udjel od Sberbanke, a investitori koji su se pojavili sa zahtjevima tražili su odobrenje od hrvatskih tijela. Jedan je bio od strane Indoteca, koji smo obrađivali i tražili dodatna obrazloženja i bio je drugi zahtjev, a to je zahtjev po kojem bi mirovinski fondovi RH ušli u vlasništvo i otkupili udjel Sberbanke. Mi smo sva odobrenja izdali na vrijeme kako bi se transakcija provela, međutim, jedno od mirovinskih osiguranja, AZ, nije pristalo na tu transakciju, odustali su i ta transakcija je zapravo spriječena i ta odobrenja su prestala važiti, jer do 31. listopada nije došlo do transakcije, kako je dozvoljeno uredbom EU-a”, rekao je Matušić.

Dodao je da se sve istražuje. “Jedino prijenos vlasništva može se ostvariti preko Krolla, nizozemskog depozitara, a i u tom slučaju se moraju tražiti odobrenja. To znači da se bez odobrenja ne može ući u vlasništvo. Ni UAE ni Rusija nisu obveznici poštivanja sankcijskog režima, ali ako žele poslovati u EU-u moraju poštovati”, rekao je Matušić.

Kontaktirat će i s britanskim tijelima da se vidi jesu li se tražila kakva odobrenja. “Poslovanje Fortenove nije u poteškoćama. Trenutno kako vidimo imovinu, ne može se ništa prenijeti bez odobrenja”, rekao je Matušić.

“Paralelno istražujemo je li moguće da je došlo do kršenja sankcijskog režima EU-a, što bi za sobom povlačilo određene posljedice. Vjerujem da ćemo s konkretnim podacima izaći kad se stvari poslože. U svakom slučaju, Hrvatska nije sudjelovala ni na koji način u ovoj transakciji, a od ostalih ćemo tražiti sve što možemo dobiti da doznamo je li došlo do povrede sankcijskog režima”, rekao je Matušić.

Dodao je da ne zna od koga bi arapski investitor mogao imati dozvole, a od nizozemskih tijela tražili su potvrde je li izdano bilo kakvo odobrenje za transakciju. “Ne bih spekulirao jesu li hrvatski državljani uključeni”, rekao je Matušić.

Upitan na koliko se razina treba dobiti odobrenje da bi se provela transakcija, Matušić je rekao da je Hrvatska bila uključena kad su hrvatski fondovi željeli otkupiti udjel Sberbanka. “Bilo je jako precizno odobrenje od strane nadležnih tijela, znači Ministarstva financija. Mi smo vrlo precizno definirali sve korake koje je potrebno poduzeti da bi se ispunili svi uvjeti”, rekao je Matušić.

“Ukoliko je ova transakcija provedena, tu će biti nadležno nizozemsko tijelo. Međutim, to ne znači da nizozemsko nadležno državno tijelo neće zatražiti možda od hrvatskog nadležnog tijela odobrenje koje bi bilo u skladu s njihovim traženjima”, rekao je Matušić.

Nama je bitno da se poštuje sankcijski režim Europske unije, dodao je.

VEZANE VIJESTI Oporbeni zastupnici: Fortenova je pitanje nacionalne sigurnosti “U prodaji udjela Fortenove arapskom investitoru dvije su stvari problematične”

Na pitanje postoje li informacije ili insinuacije koje bi pokazivale da iza arapskih investitora stoje ljudi u Hrvatskoj, Matušić je rekao da to u ovom trenutku ne može tvrditi, ali da će tražiti istragu SOA-e i tada znati detalje.

Sberbank je rekao da je primio sav novčani iznos i da više nisu povezani s tvrtkom, Matušić je rekao da oni to ne znaju i da nemaju iz čega iščitati da se ta transakcija doista i dogodila. “Iščitat ćemo sve papire i ugovore i vidjeti je li se ta transakcija dogodila. Tim više što nije riječ o kompaniji, nego o osobi, ali nemamo nikakvih saznanja da je to tako i napravljeno”, rekao je Matušić.

Na pitanje kako će se rasplesti cijela situacija, Matušić je rekao da je, ako se ne uspije provesti prijenos vlasništva, moguće da će se sredstva morati vratiti šeiku.

Nizozemska tijela moraju utvrditi što je po sankcijskom režimu moguće. Do 31. listopada bilo je moguće otkupiti udjele Sberbanka, ali uz odobrenja. Naša odobrenja nisu sigurno dobili, što se Hrvatske tiče, nismo u tome sudjelovali, a jesu li dobili od Nizozemske, to ćemo doznati, ponovio je.

Na pitanje je li moguće i da je arapski investitor samo paravan, a da iza svega i dalje stoji ruski kapital, državni je tajnik odgovorio da je to moguće.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.