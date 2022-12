Podijeli :

Izvor: Pedro UGARTE / AFP

Nekadašnji Vatreni Eduardo da Silva našem je Antoniu Bakoviću otkrio za koga će navijati na današnjoj utakmici protiv njegovog Brazila, a osvrnuo se i na Svjetsko prvenstvo u Brazilu 2014.

Igralo se u njegovom rodnom Brazilu, a Hrvatska je otvarala prvenstvo upravo protiv Brazila.

Svi su očekivali da će tadašnji izbornik Niko Kovač Eduardu dati barem neku minutažu protiv rodne zemlje. Neki su ga vidjeli i u prvih 11. No, Dudu nije dobio ni minute. Tu je utakmicu Hrvatska izgubila 3-1.

“Dobro, ja sam zaboravio na to, vi me stalno podsjećate na to. Naravno da sam bio pogođen u tom trenutku. Niko Kovač… Opraštam, ne opraštam, to nema veze, ima gorih stvari”, rekao je Eduardo te dodao:

“Do danas mi nije bilo jasno, nitko nije bio više motiviran od mene taj dan. To garantiram. Nije mi bilo jasno, nikad nije napravljena ta treća izmjena, a gubili smo 3-1. Uoči prvenstva, po svim medijima, kako sam igrao sezonu, pogotovo drugi dio kada sam zabio 13-15 golova, svi mediji i navijači su me čak gurali u prvih 11 protiv Brazila jer Mandžukić nije mogao igrati zbog crvenog kartona. Nakon toga sam se čak i ja nadao da ću i započeti utakmicu, bio sam u formi i sve mi je išlo… Ali dobro, prošlo je. Bitno je da se Hrvatska nakon svega toga digla i da održava visoku razinu nogometa, da smo danas ovdje i idemo dalje”.

