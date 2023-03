Ekonomska analitičarka o pozivu ministra Filipovića: Nije ovo seoski dernek

Podijeli :

N1

Od danas se cijene u deset trgovačkih lanaca mogu provjeriti preko aplikacije. Ministar Filipović poziva sve trgovačke lance da se dobrovoljno odazovu slanju cijena. O tome je li vrijedilo uložiti taj novac i ima li stranica smisla, u N1 Dnevniku govorila je Vedrana Pribičević, ekonomska analitičarka.

“Ja ne znam zašto bi država morala proizvoditi aplikaciju kada se jednostavnom uredbom može odlučiti da primjerice sve što se prodaje u supermaketima mora biti objavljeno online. Kao što je Izrael recimo napravio 2014. godine. Onda su se pojavile razne aplikacije koje su bili agregatori i uspoređivale cijene. Građani su skidali aplikacije, stavljali gdje žive, pa aplikacija pokaže gdje su proizvodi najjeftiniji. Ali, meni je dosta čudno da aplikaciju radi država”, kaže Pribičević.

“S jedne strane je dobro da je država shvatila da dio inflacije zapravo dolazi od povećanja trgovačkih marži, a ne samo od problema s opskrbnim lancima. A s druge strane, mislim da je izvedba mogla biti bolja i štedljivija”, dodaje.

Cijene u lancima popisivala “specijalizirana firma”. Filipović otkrio cijenu Od petka na “bijeloj listi” cijene potrošačke robe 10 trgovačkih lanaca

No, trgovci uopće nisu dužni poslati svoje cijene: “Zbog ispitivanja tržišta velikih konzultantskih kompanija se radi istraživanje tržišta. To je onda rađenje duplog posla jer ste mogli te podatke kupiti od nekoga tko to radi profesionalno zbog nekih drugih razloga. To se moglo puno elegantnije napraviti samo jednom uredbom. Nije potrebno da država radi aplikaciju”, kaže Pribičević.

Ministar se hvali da kada se napravi potrošačka košarica, da je ona sada 2% jeftinija nego što je bila u prosincu: “Teško je reći je li to istina ili ne. Tamo nisu svi lanci. Nisu cijene proizvoda iste svugdje, negdje će biti skuplje, ovisno gdje živite. Te cijene možda uopće ne odgovaraju onim cijenama koje će biti iskazane na polici. Ništa vam to ne garantira”, smatra ekonomska analitičarka.

“Mislim da je dosta optimistično tražiti trgovce da daju cijene. Država uvijek ima mogućnost natjerati zakonima da se cijene isporuče. To mi smrdi na dogovornu ekonomiju – dajte nam cijene. Država ako vjeruje da će povećanjem transparentnosti u cijenama između različitih supermarketa smanjiti marže što će voditi nižoj inflaciji, onda država to treba riješiti uredbom. Nema tu nikakvog dogovora, ovo nije seoski dernek da sjednemo sve okolo. Država jednostavno ima tu moć koju treba iskoristiti”.

Dotaknula se i zamrzavanja cijena: “Imate situaicju da na nekim proizvodima konstantno gubite, što znači da u nekim proizvodima morate nadoknaditi. Pitanje je – dobra mjera, kako za koga i ovisi što kupujete naravno”, zaključuje Pribičević.

